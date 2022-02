Avec votre aide, nous allons tenter d'établir la meilleure équipe possible de wonderboys ou joueurs d'avenir pour le football mondial. Les seuls critères pris en compte: ils ont moins de 21 ans et sont capables d'enflammer les stades. Pour notre ligne offensive, nous avons déjà fait une présélection de cinq noms. Quel dernier rempart allez-vous choisir ?

Gavin Bazunu (20 ans, Portsmouth)

Le jeune Irlandais est un produit des écoles de jeunes de Manchester City, qui le prête actuellement à Portsmouth. En League One, il effectue des arrêts spectaculaires chaque semaine. Bazunu est également le gardien de but attitré de l'équipe nationale irlandaise.

null © iStock

Konstantinos Tzolakis (19 ans, Olympiakos Le Pirée)

Réflexes, charisme, longueur. Le jeune Grec a tout ce qu'il faut pour devenir un gardien de haut niveau. Il a impressionné lors des matchs de barrage de la Ligue des champions cet été.

null © iStock

Maarten Vandevoordt (19 ans, KRC Genk)

A 19 ans, le gardien limbourgeois est un véritable leader et l'un des piliers du RC Genk. L'international espoir se distingue par ses réflexes et sa lecture du jeu.

null © Getty Images/iStock

Dogan Alemdar (19 ans, Stade Rennes)

À 17 ans, il était le plus jeune capitaine de son ancien club, Kayserispor. Aujourd'hui, le talent turc est le coéquipier de Jérémy Doku au Stade rennais.

null © iStock

Bart Verbruggen (19 ans, Anderlecht)

Il a reçu sa chance lors des Playoffs 1 la saison dernière en raison de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge. Ses débuts sur le terrain du Club Bruges ont été appréciés et il est resté entre les perches jusqu'à la fin de la saison.

null © iStock

Le jeune Irlandais est un produit des écoles de jeunes de Manchester City, qui le prête actuellement à Portsmouth. En League One, il effectue des arrêts spectaculaires chaque semaine. Bazunu est également le gardien de but attitré de l'équipe nationale irlandaise. Réflexes, charisme, longueur. Le jeune Grec a tout ce qu'il faut pour devenir un gardien de haut niveau. Il a impressionné lors des matchs de barrage de la Ligue des champions cet été.A 19 ans, le gardien limbourgeois est un véritable leader et l'un des piliers du RC Genk. L'international espoir se distingue par ses réflexes et sa lecture du jeu.À 17 ans, il était le plus jeune capitaine de son ancien club, Kayserispor. Aujourd'hui, le talent turc est le coéquipier de Jérémy Doku au Stade rennais.Il a reçu sa chance lors des Playoffs 1 la saison dernière en raison de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge. Ses débuts sur le terrain du Club Bruges ont été appréciés et il est resté entre les perches jusqu'à la fin de la saison.