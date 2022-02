Avec votre aide, nous allons tenter d'établir la meilleure équipe possible de wonderboys ou joueurs d'avenir pour le football mondial. Les seuls critères pris en compte: ils ont moins de 21 ans et sont capables d'enflammer les stades. Pour notre ligne offensive, nous avons déjà fait une présélection de 10 noms. Quels sont les deux joueurs que vous allez choisir pour la défense ?

Leonidas Stergiou (19 ans, St-Gall)

Il a été un pilier de l'équipe suisse de Saint-Gall malgré son jeune âge. Ses prouesses footballistiques et ses excellentes passes transversales n'ont pas échappé aux yeux des recruteurs des clubs espagnols de premier plan. Le FC Séville et Valence souhaitent embrigader cet international suisse dans les catégories d'âge qui possède aussi une carte d'identité grecque.

null © iStock

Benoît Badiashile (20 ans, AS Monaco)

Malgré son jeune âge, il fait partie des meubles de la défense monégasque depuis plusieurs saisons. Le puissant défenseur n'est pas passé inaperçu et a suscité l'intérêt de clubs comme Manchester United et West Ham.

null © iStock

William Saliba (20 ans, Marseille)

Un autre grand défenseur central en devenir. Le Français est prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, où il joue dans l'axe de la défense.

null © iStock

Josko Gvardiol (20 ans, RB Leipzig)

Le puissant Croate a vu son excellent Euro être couronné par un transfert au RB Leipzig. Du côté allemand, il poursuit sa bonne série et s'est directement imposé comme un joueur de base incontesté.

null © iStock

Nuno Mendes (19 ans, PSG)

Le latéral gauche portugais a été prêté par le Sporting Lisbonne au PSG depuis cet été. Il est très rapide et réalise une excellente saison en Ligue 1 et en Ligue des champions.

null © iStock

Rayan Aït-Nouri (20 ans, Wolverhampton)

En marquant lors de son premier match pour les Wolves, le Franco-Algérien a directement frappé les esprit la saison dernière. Depuis, il a confirmé ses bons débuts et est devenu une valeur sûre au poste d'arrière gauche. Avec ses courses et ses centres, il est l'exemple même du latéral moderne.

null © iStock

Tanguy Nianzou (19 ans, Bayern Munich)

Le Français est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du moment. Il a déjà effectué quelques apparitions pour der Rekordmeister, et son calme balle au pied a directement frappé les esprits.

null © iStock

Jurriën Timber (20 ans, Ajax)

Grâce à sa vitesse, l'arrière droit est devenu un maître dans les situations de un contre un. Il est difficile d'imaginer la défense de l'Ajax sans son concours. Il a déjà été appelé plusieurs fois en équipe nationale.

null © iStock

Gonçalo Inácio (20 ans, Sporting CP)

Un défenseur avec deux bons pieds. Le jeune Portugais aime s'infiltrer et aussi marquer un but de temps en temps.

null © iStock

Vanderson (20 ans, AS Monaco)

Avec Vanderson, le Brésil aura bientôt un excellent arrière latéral droit à sa disposition. Il a brillé en Serie A brésilienne ces dernières années.Pourra-t-il en faire de même à Monaco sous Philippe Clement ?

null © iStock

Il a été un pilier de l'équipe suisse de Saint-Gall malgré son jeune âge. Ses prouesses footballistiques et ses excellentes passes transversales n'ont pas échappé aux yeux des recruteurs des clubs espagnols de premier plan. Le FC Séville et Valence souhaitent embrigader cet international suisse dans les catégories d'âge qui possède aussi une carte d'identité grecque.Malgré son jeune âge, il fait partie des meubles de la défense monégasque depuis plusieurs saisons. Le puissant défenseur n'est pas passé inaperçu et a suscité l'intérêt de clubs comme Manchester United et West Ham.Un autre grand défenseur central en devenir. Le Français est prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, où il joue dans l'axe de la défense.Le puissant Croate a vu son excellent Euro être couronné par un transfert au RB Leipzig. Du côté allemand, il poursuit sa bonne série et s'est directement imposé comme un joueur de base incontesté.Le latéral gauche portugais a été prêté par le Sporting Lisbonne au PSG depuis cet été. Il est très rapide et réalise une excellente saison en Ligue 1 et en Ligue des champions.En marquant lors de son premier match pour les Wolves, le Franco-Algérien a directement frappé les esprit la saison dernière. Depuis, il a confirmé ses bons débuts et est devenu une valeur sûre au poste d'arrière gauche. Avec ses courses et ses centres, il est l'exemple même du latéral moderne.Le Français est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du moment. Il a déjà effectué quelques apparitions pour der Rekordmeister, et son calme balle au pied a directement frappé les esprits.Grâce à sa vitesse, l'arrière droit est devenu un maître dans les situations de un contre un. Il est difficile d'imaginer la défense de l'Ajax sans son concours. Il a déjà été appelé plusieurs fois en équipe nationale.Un défenseur avec deux bons pieds. Le jeune Portugais aime s'infiltrer et aussi marquer un but de temps en temps.Avec Vanderson, le Brésil aura bientôt un excellent arrière latéral droit à sa disposition. Il a brillé en Serie A brésilienne ces dernières années.Pourra-t-il en faire de même à Monaco sous Philippe Clement ?