Avec votre aide, nous allons tenter d'établir la meilleure équipe possible de wonderboys ou joueurs d'avenir pour le football mondial. Les seuls critères pris en compte: ils ont moins de 21 ans et sont capables d'enflammer les stades. Pour notre ligne offensive, nous avons déjà fait une présélection de 10 noms. Quels sont les deux joueurs que vous allez choisir pour notre milieu de terrain ?

Florian Wirtz (18 ans, Bayer Leverkusen)

Le milieu de terrain offensif de 18 ans est l'un des piliers de Leverkusen. Il a déjà inscrit 17 buts en 21 matchs cette saison. Et il devrait continuer à recevoir sa chance au sein de la Mannschaft qui l'a déjà convoqué à 4 reprises.

Xavi Simons (18, PSG)

Le Néerlandais hyper-populaire a été formé par le FC Barcelone, mais évolue actuellement au PSG, où il a déjà su charmer le public à plusieurs reprises. Le prénom d'un grand numéro 6 blaugrana, le nom de famille d'un récupérateur belge, la tignasse d'une joueuse importante de l'équipe féminine du PSG aussi passée par le Barça. Xavi Simons regroupe toutes les filiations.

Pedri (19 ans, FC Barcelona)

Le grand talent espagnol a joué plus de soixante-dix matches pour le FC Barcelone et l'Espagne l'année dernière et a vu sa saison être couronnée par le prix du Golden Boy Award. De nombreux experts du football voient en lui le nouvel Andrés Iniesta.

Gavi (17 ans, FC Barcelone)

A montré son énorme talent lors des matchs de la Ligue des Nations avec l'Espagne. Le petit milieu de terrain, qui n'a encore que 17 ans, est devenu cette saison un homme fort de l'entrejeu barcelonais aux côtés de Pedri.

Jude Bellingham (18 ans, Borussia Dortmund)

A 18 ans, ce wonderboy anglais a déjà joué cinquante matches de Bundesliga. Avec sa vista et ses excellentes passes, le milieu de terrain central est un titulaire indiscutable à Die Gelbe et n'a pas encore trop fait la Une des tabloïds de son pays. Hey Jude, don't make it bad.

Eduardo Camavinga (19 ans, Real Madrid)

Il y a peu de footballeurs qui se déplacent sur un terrain avec autant d'élégance qu'Eduardo Camavinga. L'ailier gauche français a fait des vagues en Ligue 1 ces dernières années, et l'été dernier, il a obtenu un transfert de rêve au Real Madrid. En attendant d'avoir plus de temps de jeu.

Ryan Gravenberch (19 ans, Ajax)

L'année dernière, Ryan Gravenberch a été élu le plus grand talent d'Eredivisie. Cette saison, le grand Néerlandais a confirmé qu'il était devenu un élément indispensable du milieu de terrain de l'Ajax.

Jamal Musiala (18 ans, Bayern Munich)

L'Anglo-allemand qui portera les couleurs de la Mannschaft n'est pas encore titulaire au Bayern. Mais lorsqu'il en a l'occasion, le milieu de terrain offensif se distingue. Il marque facilement et est habile pour donner une dernière passe tranchante.

Giovanni Reyna (19 ans, Borussia Dortmund)

Le Borussia Dortmund regorge de milieux de terrain talentueux. L'un d'entre eux est Giovanni Reyna. L'Américain possède un excellent coup de pied et a déjà marqué quelques beaux buts.

Charles De Ketelaere (20, Club Brugge)

Le joueur de Bruges a complètement explosé cette saison. Il a marqué des buts toute la saison et est arrivé troisième au gala du Soulier d'or. Un transfert estival vers un grand club étranger semble donc être la prochaine étape logique pour le Diable Rouge.

