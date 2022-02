Avec votre aide, nous allons tenter d'établir la meilleure équipe possible de wonderboys ou joueurs d'avenir pour le football mondial. Les seuls critères pris en compte: ils ont moins de 21 ans et sont capables d'enflammer les stades. Pour notre ligne offensive, nous avons déjà fait une présélection de 10 noms. Quels sont les deux joueurs que vous allez choisir pour notre duo offensif ?

Endrick (15 ans, Palmeiras)

Endrick Felipe est la coqueluche du moment du côté du Brésil. Le grand talent auriverde enfile les perles pour le compte des U20 de Palmeiras, mais pourrait ne pas avoir le temps de le faire au sein de l'équipe première du club de Sao Paulo. Des grands noms du football européen comme Barcelone, le Real Madrid et Manchester City rêvent déjà de mettre le grappin dessus.

Armando Broja (20 ans, Southampton)

Grand, puissant et un flair évident pour marquer des buts. Le produit albanais de Chelsea est actuellement prêté à Southampton et possède tout ce qu'il faut pour devenir un attaquant de classe mondiale.

Karim Adeyemi (20 ans, RB Salzburg)

Un autre nouveau super talent de l'usine Red Bull. L'ailier gaucher est un cauchemar pour tous les défenseurs en raison de son agilité et de sa technique.

Adam Hlozek (19 ans, Sparta Prague)

Athlétique, fort de la tête, habile des deux pieds. En tant qu'attaquant du Sparta Prague, il réalise une excellente saison que ce soit en marquant ou en délivrant des passes décisives.

Ansu Fati (19 ans, FC Barcelone)

Le grand talent produit à La Masia s'est vu confier le légendaire numéro 10 après le départ de Lionel Messi. Avec sa vista, son excellente frappe de balle et son leadership, il devrait devenir le nouveau leader des Blaugranas dans leur reconquête de l'Espagne et de l'Europe.

Noni Madueke (19 ans, PSV)

L'ailier gauche anglais de 19 ans régale le public d'Eindhoven avec ses dribbles déroutant. On l'appelle aussi le nouvel Arjen Robben.

Brian Brobbey (20 ans, Ajax)

Le Hollandais est extrêmement fort et à cette force, il ajoute la vitesse et une grande aisance à marquer. Des qualités qui devraient lui permettre de devenir un attaquant de premier plan.

Bukayo Saka (20 ans, Arsenal)

Malgré son jeune âge, il est déjà une valeur sûre à Arsenal depuis un bon moment. Avec sa technique et sa vista de velours, l'attaquant est souvent décisif pour les Gunners.

Youssoufa Moukoko (17 ans, Borussia Dortmund)

L'un des plus grands talents allemands de tous les temps. Avec son sens du but et son explosivité, le talent de la Ruhr a sans doute une grande carrière devant lui.

Jérémy Doku (19 ans, Stade Rennais)

Le Belge de 19 ans est sans doute l'un des joueurs les plus rapides sur les terrains européens. Il possède également un dribble déroutant et une excellente technique de frappe, ce qui en fait un joueur très dangereux.

