Avec un noyau bien plus riche en qualités qu'à Malines et des idées de jeu toujours audacieuses et bien enseignées, Wouter Vrancken et Genk connaissent un début de mariage idyllique.

Sans avoir à sa disposition énormément de joueurs capables de faire des différences individuelles, Wouter Vrancken avait installé à Malines un football capable de multiplier les occasions créées. Dans le Limbourg, avec un noyau bien plus riche en qualités et des idées de jeu toujours audacieuses et bien enseignées, le mariage fait forcément des étincelles. Le mouvement permanent des offensifs de Genk, entre changements de position, courses croisées et recherche des espaces entre les lignes, est très vite devenu un casse-tête pour les défenses adverses.

En quatre sorties, le Racing s'est créé 13,56 expected goals, surfant actuellement à une moyenne gigantesque qui dépasse les 3 xG par match. Un rythme maintenu sans Cyriel Dessers, pourtant hyperactif depuis le début de saison, pour un Genk qui a déjà marqué cinq buts de plus que n'importe lequel de ses concurrents après 360 minutes de jeu.

Un latéral meilleur passeur du championnat

Preuve que le danger vient de partout, l'actuel meilleur passeur de la compétition belge, nous vient aussi du club limbourgeois. Le latéral colombien Daniel Munoz a déjà offert quatre caviars en autant de rencontres. Il devance d'ailleurs un autre arrière, Louis Patris d'OHL, avec trois assists.

On le répète depuis quelques semaines, mais Mike Trésor trouve lui aussi la bonne carburation à Genk. Pratiquement pas décisif la saison dernière, l'ancien international espoir a déjà fait trembler les filets à trois reprises et donné deux assists. Il s'est montré déterminant lors de chaque sortie de son équipe cette saison et commence petit à petit à en devenir l'un des grands patrons. Il n'est certainement pas étranger à cette faculté de Genk de pouvoir facilement trouver des espaces.

Le latéral Daniel Munoz est le meilleur passeur de Genk actuellement. © iStock

Les seules inquiétudes qui pourraient encore tracasser Vrancken concernent l'issue du mercato estival. Le club limbourgeois est un peu un hall de gare cet été et il faudra que le nouveau coach puisse intégrer les nouveaux arrivants. Contre Zulte Waregem, Nicolas Castro n'a joué que 24 minutes, Matias Galarza, qui aimerait bien marcher sur les traces de Kevin De Bruyne dans le Limbourg, est monté pour les six dernières minutes et Rasmus Castersen est resté sur le banc. Pas d'inquiétude pour l'instant puisque certains joueurs secondaires de la saison dernière semblent être en mesure de prendre le relais et Vrancken peut aussi s'appuyer sur la jeune garde incarnée par Bilal El Khanouss et Andras Nemeth. Ce dernier a même laissé Paul Onuachu sur le banc et a rendu la confiance accordée par son coach en marquant son premier but de la saison, son troisième en Pro League. On verra aussi comment Ally Samatta réussira son retour dans un club où il est devenu champion de Belgique et surtout où il a planté 76 pions en 191 apparitions. Il apparaît en tout cas comme une nouvelle arme capable de dégainer facilement les principes offensifs de son coach et de faire oublier l'apport en buts qu'aurait sans doute assuré un Cyriel Dessers.

Un calendrier abordable

L'avantage que possède aussi Wouter Vrancken pour mettre en place une équipe performante et capable d'appliquer ses idées est que le calendrier des prochaines semaines est relativement abordable.

Ce samedi, Genk reçoit un Cercle Bruges dont le pressing n'est pas encore au même niveau que l'année dernière. Viendra ensuite un déplacement à Seraing qui apparaît clairement comme l'équipe la plus faible de la Pro League.

Début septembre, la réception de Saint-Trond constituera un petit défi, non seulement en raison de la qualité de l'opposition, mais aussi parce que le contexte d'un derby reste toujours particulier, surtout dans cette région du pays.

Le 9 septembre, Genk enchaînera avec un déplacement au Parc Duden contre une Union moins mordante que la saison dernière, mais toujours capable de donner quelques coups qui font mal dans ses installations. De plus, les Bruxellois restent un bloc difficile à faire bouger. Ce sera donc un test intéressant pour une équipe dont la force est de trouver des espaces.

Enfin, le 16 septembre, Genk recevra La Gantoise pour un premier grand test. Contre l'équipe d'Hein Vanhaezebrouck, Vrancken pourra vraiment constater les progrès de ses hommes et voir s'ils sont capables de créer autant d'occasions contre une opposition plus relevée.

Ally Samatta marquera-t-il directement pour son retour à Genk ? © iStock

Pourquoi regarder ce Genk-Cercle Bruges ?

Au cours d'un week-end de championnat raboté de deux matches, échéances européennes obligent, la bonne affaire de la cinquième journée pourrait se réaliser dans le Limbourg. En cas de victoire contre un Cercle qui peine à se montrer dangereux (un seul but marqué depuis la reprise), le Genk de Wouter Vrancken pourrait en effet rejoindre l'Antwerp (en congé ce week-end) au sommet du classement.

Une façon pour le Racing d'afficher des ambitions qui restent actuellement discrètes face aux micros, mais qui s'affirment de plus en plus dans le jeu. Enthousiaste et spectaculaire, le football prôné par le nouveau mentor des Genkies sera cette fois mis à l'épreuve du pressing le plus impressionnant du championnat. Une belle manière de se situer, voire de marquer une fois de plus les esprits. Et peut-être, déjà, de saluer le retour au bercail d'Ally Samagoal ?

