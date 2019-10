À 20 ans, Zinho Vanheusden, le "futur patron de la défense des Diables", coûte déjà 12 millions d'euros. Retour sur un transfert pas si définitif. Entre formation italienne, blessures et éclosion liégeoise.

La presse italienne s'emballe un peu. Même des publications économiques se mettent sur le coup et dézinguent des chipotages. Mais ici, on s'en tape, on garde une pépite au pays.

