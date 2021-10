Roberto Martínez et le département technique, arbitres compris, y résidaient déjà. L'administration de l'Union belge a suivi et ce n'est pas terminé.

Michel D'Hooghe, l'architecte de la Maison de Verre avenue Houba de Strooper, fait partie des nostalgiques, mais l'URBSFA quitte lentement mais sûrement le bâtiment de Bruxelles, sis à l'ombre du stade Roi Baudouin. Les bâtiments fédéraux de Tubize n'ont pas encore été inaugurés officiellement, mais de plus en plus de personnes en occupent déjà les bureaux. Depuis vendredi dernier, c'est l'administration qui s'y est installée. Seuls la Pro League et le comité provincial de Bruxelles-Brabant sont encore installés dans la capitale. La Pro League n'attend plus que la finition de ses bureaux à Tubize, où l'aile francophone des amateurs est déjà en place. Une fois les travaux achevés, au printemps, la Pro League rejoindra également Tubize, tandis que le comité provincial retournera probablement - ce n'est pas encore sûr à 100% - dans ses anciens locaux au stade Roi Baudouin.À ce moment-là, presque tout le monde sera donc réuni à Tubize : la Pro League, la fédération et l'aile francophone (ACFF). Voetbal Vlaanderen, le pendant flamand de celle-ci, a déménagé il y a environ un an à Strombeek et compte y demeurer. L'aile flamande y loue un bâtiment et s'interroge sur le sens financier qu'aurait le maintien d'un siège dans chaque province. Cette réflexion n'en est cependant qu'à une phase embryonnaire. À terme, elle pourrait déboucher sur l'achat d'un bâtiment.