Le Panaméen raconte à Sport/Foot Magazine les étonnantes circonstances de ses premiers contacts avec le Sporting.

Pourquoi tu as choisi Anderlecht alors qu'il y avait aussi un intérêt du Standard, du PSV et de quelques clubs en Espagne?

MURILLO: Ce qui a fait toute la différence, c'est l'appel que j'ai reçu de Vincent Kompany. Il m'avait déjà parlé un peu après notre match contre la Belgique à la Coupe du monde, il m'avait dit qu'il m'avait trouvé très bon. Puis, l'hiver dernier, il m'a appelé pour m'expliquer son projet, le jeu qu'il voulait pratiquer à Anderlecht, son ambition de gagner beaucoup de matches en jouant bien, l'objectif de ramener Anderlecht en Ligue des Champions. Il m'a dit que si j'arrivais à m'adapter au concept qu'il avait en tête, je serais souvent sur le terrain.

Comment Kompany est arrivé jusqu'à toi? On raconte que Sacha Kljestan a été le premier à te renseigner à Anderlecht?

MURILLO: Ce sont plus les frères Wright-Phillips qui ont été les détonateurs de l'histoire. Je jouais avec Bradley à New York. Il a parlé de moi à son frère Shaun, qui a été coéquipier de Kompany à City. Shaun m'a ensuite renseigné à Kompany.

Comment tu réagis quand tu reçois son appel?

MURILLO: C'est la surprise totale, évidemment. Il se présente et m'explique pourquoi il m'appelle. J'ai Vincent Kompany au bout du fil, quoi...

