Mouscron fait maintenant son shopping à Porto, à Milan, à Udine, à City. Explications.

On aurait dû avoir la puce à l'oreille dès la deuxième partie de la saison dernière, quand Mouscron était l'équipe la plus efficace du championnat en termes de points. À chaque match à domicile, la liste de scouts présents, systématiquement affichée dans les catacombes du Canonnier, renseignait du très beau monde. La crème de l'Europe, bien souvent. Pourquoi ? Entre-temps, la réponse semble limpide : l'Excel a doucement acquis une réputation à l'étranger. On n'est donc pas trop étonné, maintenant, qu'il y ait dans le noyau quelques nouveaux joueurs qui ont fait un joli bout de chemin dans des meilleures compétitions.

...