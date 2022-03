La Gantoise et Anderlecht sont les finalistes de la Croky Cup dont le vainqueur sera décidé lors du week-end de Pâques. La date exacte n'est cependant pas encore connue. Comment cela se fait-il ? Nous avons demandé à Stijn Van Bever, attaché de presse de la Pro League, de nous expliquer la situation.

Par Margit Ghillemyn

Les finalistes sont connus, mais la date de la finale de la Coupe de Belgique ne l'est pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, les options étaient le samedi 16, le dimanche 17 ou le lundi 18 avril (lundi de Pâques). "En fait, la date est déjà fixée avant que les finalistes ne soient connus, car nous commençons la consultation avec les autorités locales après le tirage au sort des demi-finales", explique Stijn Van Bever. "Tout est possible en football, c'est pourquoi nous examinons les quatre possibilités."

Quelles sont donc les difficultés rencontrées pour décider de la date d'une telle finale ? "La Pro League discute avec le bourgmestre et les services de sécurité car ce sont eux qui prennent les décisions quant à l'organisation ou non d'un tel évènement. Ensuite, ils prennent en considération la nature du match , s'il se déroule de jour ou de nuit, et quels sont les profils des clubs. Les services de sécurité, par exemple, examineront comment ils peuvent garantir au mieux la sécurité, et cela diffère selon les clubs."

Alors, quand pouvons-nous attendre une décision quant à la date finale ? "Comme les préparatifs sont déjà en place, nous pouvons agir rapidement et les supporters et les clubs sauront dans le courant de cette journée quand ils pourront se rendre au Heysel".

