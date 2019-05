Huit ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Dimitri de Condé est sur le point de fêter le titre avec Genk. Retour sur le parcours d'un homme qui est passé du job d'entraîneur des jeunes à celui de meilleur directeur technique de Belgique.

Fin octobre 2010, le Damburgstadion de Bocholt tremble sur ses bases : Dimitri de Condé s'en va. Il ne s'entend plus avec l'entraîneur Frank Machiels, dont il fut l'équipier à Lommel au début des années '90, et toute collaboration est désormais impossible. Les clubs s'arrachent l'élégant médian qui, un mois plus tard, se retrouve à Overpelt, en Promotion C.

...