Depuis son retour à Sclessin, il y a deux ans, Benjamin Nicaise gravit les échelons, au point de passer du statut de voisin attentionné à celui de patron de la cellule sportive. Récit d'une ascension presque silencieuse, au prix de quelques accrochages.

Un personnage de série Z, une machette, une tête arrachée et la toile s'embrase. Le 25 janvier 2015, les Ultras Inferno garnissent la T3 de Sclessin d'un gigantesque tifo. Ils y expriment un amour déchu, transformé en haine profonde, à l'encontre d'un capitaine adoré devenu ennemi héréditaire : Steven Defour. Dans un contexte délicat, entre attentats de Charlie Hebdo et décapitations de l'État islamique, les plus fervents défenseurs du matricule 16 provoquent des réactions en chaîne, qui établissent dans la foulée des parallèles tout aussi caricaturaux.

...