Chaque mois, la rédaction et les lecteurs de Sport/Foot Magazine élisent le meilleur entraîneur du championnat. En novembre, place au coach à spectacle du Beerschot.

Les promus sont décidément à la fête sur les bancs de touche de Pro League. Après le double sacre de Marc Brys en septembre et en octobre, c'est au tour d'Hernán Losada de rafler la mise au bout d'un mois de novembre où rares auront été les équipes régulières. Car si Genk s'est montré intouchable lors des quatre dernières journées, les succès limbourgeois ont été acquis avec trois hommes différents sur le banc de touche. Dans le sillage du Racing, ce Beerschot porte quant à lui inconstestablement la patte de son coach argentin.

Spectaculaire à souhait, notamment avec un 5-5 complètement fou face à Courtrai, le club anversois joue toutes voiles dehors, et est récompensé par le réalisme d'un secteur offensif de grande qualité, qui permet presque toujours de marquer un but de plus que l'adversaire. Cet état de grâce durera-t-il encore longtemps? Il permet en tout cas aux Rats d'occuper une première place aussi inattendue qu'exceptionnelle après quatorze journées de championnat. Et à Hernán Losada, plébiscité par la rédaction, de devancer Jorge Simão, nouveau coach de Mouscron au bilan initial impressionnant et légèrement favorisé par nos lecteurs, dans la course au trophée mensuel.

LES RÉSULTATS

1. Hernán Losada (Beerschot)

2. Jorge Simão (Mouscron)

3. Beñat San José (Eupen)

LE PALMARÈS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OH Louvain)

Octobre 2020 :Marc Brys (OH Louvain)

Novembre 2020 : Hernán Losada (Beerschot)

