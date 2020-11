L'entraîneur d'OHL a vu ses troupes faire mordre la poussière à Anderlecht et surprendre Bruges, au cours d'un mois une nouvelle fois abouti.

Au sein de la rédaction, les avis étaient très partagés entre un deuxième titre consécutif pour Marc Brys et une mise à l'honneur du sans-faute réalisé par les hommes d'Ivan Leko, saupoudré d'exploits européens. Si nos journalistes ont finalement choisi le Croate d'une courte tête, le plébiscite de nos internautes pour le coach d'OHL a fait pencher la balance vers un doublé.

Malgré une défaite en partie due à ce récurrent manque de réussite face au Beerschot, les Louvanistes réussissent un départ exceptionnel, marqué par une présence dans l'imposant peloton de tête qui se dispute chaque week-end les places les plus prisées du classement.

Spectaculaires dans leurs contre-attaques, orchestrées par un Xavier Mercier élu joueur du mois, les pensionnaires de Den Dreef sont l'une des équipes les plus fascinantes du début de saison, malgré un secteur défensif renforcé qui n'incitait pas à l'optimisme quant au potentiel enthousiasmant de l'équipe. Ce serait oublier un peu vite qu'une contre-attaque bien chorégraphiée est toujours un plaisir pour les yeux.

LE CLASSEMENT

1. Marc Brys (OHL)

2. Ivan Leko (Antwerp)

3. Paul Clement (Cercle)

LE PALMARÈS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OHL)

Octobre 2020 : Marc Brys (OHL)

