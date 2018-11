Club Bruges-Zulte Waregem en ouverture, Lokeren-Charleroi en clôture de la 16e journée

Bruges, 2e avec 31 points, n'a plus gagné depuis son 4-0 face à Ostende le 30 octobre. Les Blauw en zwart ont depuis pris un point sur le terrain du leader Genk et son sont inclinés à Charleroi. Ils tenteront de renouer avec la victoire face à un Essevee qui lutte pour le maintien. Zulte Waregem est 13e avec 12 points, 3 de plus que la lanterne rouge Lokeren.

Samedi, la journée commencera par Standard - Eupen à 18h. Les Rouches soufflent le chaud et le froid cette saison (8 victoires, 6 nuls et 9 défaites) et pointent aux portes du top 6, à la 7e place avec 23 points. En face, les Pandas, 11e avec 16 points, restent sur deux défaites à Lokeren et face à Saint-Trond. Dans la soirée, Ostende recevra Courtrai à 20h00.

Genk et Mouscron pour se relancer

Dans le même temps, Mouscron se rendra à Waasland-Beveren pour un match important dans la lutte pour le maintien. Les Hurlus sont 15e et avant-derniers avec 10 points, à une unité de leur adversaire du jour. Sur le coup de 20h30, Genk, leader avec 35 points, accueillera le Cercle de Bruges, 9e (19 pts). Comptant 4 points d'avance sur leur dauphin, les Limbourgeois n'ont plus goûté à la victoire depuis leur succès à l'Antwerp le 31 octobre. La phalange de Philippe Clément a ensuite signé deux partages, face au Club de Bruges et à Mouscron.

Victoire obligatoire pour Anderlecht

Dimanche, La Gantoise accueuillera l'Antwerp à la Ghelamco Arena. Les Buffalos de Jess Thorup sont 6e avec 23 unités, à 8 longueurs de l'Antwerp, 3e (31 pts). En début de soirée, Saint-Trond recevra Anderlecht au Staaien. Les Canaris pointent au 5e rang avec 24 points, à 6 longueurs de la 4e place du RSCA, qui n'a plus que le championnat comme objectif.

Charleroi se rend chez la lanterne rouge

La 16e journée se terminera au Daknam par Lokeren - Charleroi. Le Sporting waeslandien est dernier avec 10 points, tandis que le Sporting carolo, vainqueur du Club de Bruges lors de la 15e journée, pointe au 8e rang avec 20 points.