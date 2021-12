C'est la 4e année de suite que les Belges terminent l'année à la 1e place, la 5e au total (2015, 2018, 2019 et 2020). Les Diables rouges devraient normalement perdre leur première place en mars.

Les Diables Rouges vont terminer l'année à la 1e place mondiale. Les Diables Rouges sont en effet assurés de conserver leur 1e place au nouveau classement FIFA qui sera publié jeudi. C'est la 4e année de suite que les Belges terminent l'année à la 1e place, la 5e au total.

Peu de matches internationaux ont eu lieu depuis la publication du dernier classement, le 19 novembre. Le tiercé de tête reste le même: Belgique, Brésil France. L'Angleterre et l'Argentine complètent le top 5 devant les champions d'Europe italiens. Les Diables Rouges occupent la 1e place depuis le 20 septembre 2018, après l'avoir une première fois occupée entre novembre 2015 et mars 2016.

Ce sera la 5e fois que la Belgique est l'Equipe FIFA de l'année après 2015, 2018, 2019 et 2020. Cette récompense est remise à la nation qui boucle l'année à la 1e place mondiale. A ce classement, la Belgique devance l'Allemagne (3 fois), l'Argentine (2 fois) et la France (1 fois).

Seuls le Brésil (12 fois) et l'Espagne (6 fois) ont fait mieux que les Diables, depuis la création du classement FIFA en 1993. La Belgique risque de perdre sa 1e place en 2022. Le Brésil jouera quatre matches de qualifications pour le Mondial entre janvier et mars, tandis que les troupes de Roberto Martinez ne disputeront que deux matches amicaux en mars, des matches qui rapportent moins de points selon l'algorithme de la FIFA.

La Seleçao risque donc de déloger les Diables de la 1e place en début d'année.

