Le Sporting a réussi son entrée en matière en dominant son principal rival dans un match plutôt fermé.

Le choc était attendu, même s'il arrivait (trop ?) tôt dans la saison. Programmé lors de la première journée de Super League pour être diffusé en direct sur Eleven Sports, le Clasico a mis du temps à se lancer. Au cours d'une première période poussive, c'est Anderlecht qui domine globalement, mais c'est paradoxalement le Standard qui se crée les quelques occasions les plus sérieuses, notamment via les pieds de Noémie Gelders.

Changement de physionomie en seconde mi-temps. Patrick Wachel opère deux changements qui vont s'avérer payants : la médiane Charlotte Tison cède sa place à Mariam Toloba et Jarne Teulings entre à la place de l'ailière Elke Van Gorp. Onze minutes plus tard, la première ouvre la marque, bien servie dans l'axe et dans la course. Pleine de sang froid, elle place la balle entre les jambes de Lisa Lichtfus pour faire 1-0 (56e). À la 86e, elle remet ça, cette fois après avoir plongé côté gauche. Bien isolée par Jarne Teulings, l'attaquante gagne à nouveau son face-à-face avec Lichtfus et porte le score à 2-0. Il ne bougera plus.

Malgré un peu de flottement sur corners à un quart d'heure du terme, avec notamment une frayeur pour la gardienne mauve Justien Odeurs, qui voit un ballon s'écraser sur sa barre, le Sporting a gratté une première victoire méritée face à un Standard qui a eu plus de mal à démarrer.

LES RÉSULTATS DE VENDREDI : Fémina White Star 1 - 2 Zulte Waregem Genk Ladies 3 - 1 Charleroi LES RÉSULTATS DE SAMEDI : Anderlecht 2 - 0 Standard Eendracht Alost 0 - 2 Club YLA DIMANCHE : OHL - Gent Ladies

