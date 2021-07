MPH était revenu à Sclessin il y a trois ans. L'homme aux multiples casquettes au sein du club n'a pas vraiment réussi son deuxième retour dans le club de son coeur.

Le Standard de Liège a annoncé jeudi le départ de Michel Preud'homme après trois années passées au sein du club liégeois.

Michel Preud'homme était revenu au Standard comme entraîneur en mai 2018 et en tant que membre du Conseil d'administration du club comme vice-président. L'ancien gardien des Diables Rouges avait décidé de ne plus entraîner l'équipe à l'issue de la saison 2019-2020 qui fut malheureusement interrompue de manière définitive à cause de la crise sanitaire, a rappelé le communiqué du Standard.

CONSEILLER SPORTIF LA SAISON DERNIÈRE

Au moment de l'arrêt définitif des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le Standard pointait à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour les préliminaires de l'Europa League. Il avait alors continué comme conseiller sportif. Cette dernière mission s'est terminée ce 30 juin 2021.

Michel Preud'homme, 62 ans, avait déjà porté le costume d'entraîneur liégeois entre janvier 2001 et juin 2002 et avait ponctué son deuxième séjour, débuté en août 2006, par un titre de champion de Belgique acquis à l'issue de la saison 2007-2008.

Outre le Standard, Preud'homme a entraîné La Gantoise (2008-2010), le FC Twente (2010-2011), Al Shabab (2011-2013) et le Club Bruges (2013-2017). Au total, il a remporté deux titres de champion de Belgique (2008, 2016), deux Coupes de Belgique (2010, 2015), une Supercoupe de Belgique (2016), une Coupe des Pays-Bas (2011), une Supercoupe des Pays-Bas (2010) et un titre en Arabie saoudite (2012). Il compte aussi trois titres d'entraîneur de l'année en Belgique (2008, 2015, 2016) et un aux Pays-Bas

