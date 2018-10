Cinquième match sans victoire pour le Club de Bruges

Les Canaris ont profité d'une grossière erreur de Karlo Letica pour prendre les devants. En effet, le gardien croate du Club a été l'auteur d'une faute de main sur un tir de Daichi Kamada à la 18e minute (1-0).

Mais le Club de Bruges, malgré les efforts fournis en milieu de semaine contre l'AS Monaco en Ligue des Champions, a inversé le cours du jeu avant de renter aux vestiaires. Hans Vanaken sur penalty (31e) puis Siebe Schrijvers, servi par ce même Vanaken (1-2, 41e), ont permis à la phalange d'Ivan Leko de passer devant.

Les Brugeois, fébriles, ont finalement cédé sur un but gag. Benoit Poulain a dégagé un centre sur son équipier Mats Rits, qui a lui envoyé le cuir dans les filets de Letica (2-2, 78e). Après des défaites à l'Atlético Madrid (3-1) et au Standard (3-1) puis des partages contre Waasland-Beveren (1-1) et Monaco (1-1) à domicile, c'est la 5e sortie sans victoire pour les 'Gazelles'.

Au classement, Bruges est toujours deuxième avec 27 points mais pourrait voir Genk (1er, 29 pts) prendre le large en cas de victoire dimanche au Standard de Liège. Quant à Saint-Trond, entraîné par Marc Brys, il est 7e avec 18 points.