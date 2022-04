Les Anderlechtoises ont remporté leur duel contre le Club YLA alors que leurs dauphines louvanistes ont encore mordu la poussière, cette fois en perdant deux unités contre le Standard. Dans la lutte pour le maintien, pas de changement puisque les joueuses du White et de Charleroi ont subi deux lourdes défaites en déplacement.

Play-offs pour le titre

Troisième victoire en quatre duels pour Anderlecht dans ces Play-offs. Les Bruxelloises confortent leur position en tête du classement et le titre semble tout doucement prendre le chemin de la capitale. Très en jambes, les joueuses de Johan Walem ont pris la direction des opérations pour la réception du Club YLA. Les premières escarmouches sont signées Ella Van Kerckhoven et Tessa Wullaert, mais les deux mauves manquent le cadre. La solution viendra finalement d'un tir à distance. Charlotte Tison profite de l'espace qui s'offre à elle pour armer une frappe lointaine qui surplombe Femke Schamp pour l'ouverture du score, peu après la demi-heure de jeu. "J'ai reçu le ballon de derrière et j'avais pas mal d'espace devant moi. Je me suis dit: "je vais tenter". Le ballon est superbement rentré. Je suis heureuse d'avoir pu aider l'équipe ce soir.", racontait la première buteuse de la soirée.

Le Club réagissait par l'entremise d'Isabelle Iliano et voyait un but d'Esther Buabadi être logiquement annulé avant le repos pour une position de hors-jeu.

Grâce à Charlotte Tison, Anderlecht est au balcon de la Scooore Super League. © iStock

A l'heure de jeu, les Anderlechtoises doubleront la mise grâce à l'inévitable Tessa Wullaert à la réception d'un long centre de Wijnants depuis le côté droit. La Red Flame enchaînait le contrôle puis le tir pour crucifier Schamp pour la seconde fois de la soirée. Cinq minutes plus tard, Isabelle Iliano voyait une première frappe à l'entrée du rectangle être repoussée par Tison avant d'expédier le deuxième ballon hors de portée de Justien Odeurs. Le match était relancé... pour quatre minutes puisqu'Ella Van Kerckhoven s'offrait finalement son but sur un nouveau centre précis de Sarah Wijnants parfaitement trouvée par Wullaert depuis le milieu du terrain. Le calvaire défensif des brugeoises n'était pas fini puisque le score allait encore s'alourdir. Laura Deloose s'infiltrait et lançait parfaitement Noémie Gelders qui perdait son face à face contre Schamp. Malheureusement pour la gardienne du Club, le ballon rebondissait contre l'infortunée Emily Schapdryver qui propulsait le ballon au fond de ses propres filets.

Les visiteuses ont eu le mérite de ne pas baisser les bras malgré la tournure des événements. Leur deuxième but de la soirée, signé Marie Minnaert à deux minutes de la fin, récompensait une prestation plutôt intéressante en deuxième mi-temps mais qui ne rapporte toujours pas de point dans ces Play-offs.

"Je crois qu'on a réalisé une prestation solide", estimait Isabelle Iliano. "Je ne pense pas qu'on ait déjoué mais a trop facilement encaissé nos buts. Mais on a pas baissé les bras en continuant à se battre jusqu'à la dernière minute", concluait-elle.

Du côté mauve, pas question d'encore parler d'un titre de championne qui se rapproche petit à petit. "Tout le monde estime que nous sommes les favorites. Mais on sait qu'on doit garder les pieds sur terre. On essaie juste d'aborder match par match", expliquait Charlotte Tison.

Troisième match consécutif sans victoire pour OHL, cette fois accroché à Sclessin. Les larmes d'Hannah Eurlings en fin de match résument la frustration des Louvanistes qui peuvent effectivement nourrir des regrets. "C'est encore possible, mais ça devient difficile", estime le fer de lance d'OHL. "On sait ce qu'on perd ici et on rate l'occasion de distancer le Standard. Mais comme ces trois dernières semaines, on a été incapables de réaliser une bonne opération. C'est très décevant et ça fait très mal", concluait la Red Flame, visiblement émue.

Hannah Eurlings a marqué contre le Standard, mais ça n'a pas suffi pour empêcher les Louvanistes de signer un troisième match sans succès consécutif dans ces Play-offs. © belga

Aucun but en première mi-temps, mais une chaude alerte pour les visiteuses sur une frappe à l'entrée du rectangle d'Aster Janssens que Mirthe Claes relâchait avant de stopper le cuir à même sa ligne.

Dans le deuxième acte, les Louvanistes pouvaient s'installer dans le camp du Standard. Oubliée sur la gauche, Hannah Eurlings héritait d'un ballon qu'elle envoyait au fond des filets. Le banc des visiteuses exultait.

Les Liégeoises revenaient dans le coup à 20 minutes de la fin, bien aidées par une défense d'OHL un peu passive. Un centre d'Aster Janssens sur la droite était repoussé tant bien que mal, mais Hanne Merkelbach profitait de la confusion pour égaliser.

Deux minutes plus tard, OHL repartait à l'abordage des cages principautaires, Mertens décalait Charlotte Cranshoff dont la frappe trompait Hillary Damman pour la deuxième fois de l'après-midi. Le but de la victoire pensait-on, mais c'était sans compter sur l'inoxydable Davinia Vanmechelen. La frappe à distance signée de la patte gauche de l'ancienne joueuse du PSV et du PSG faisait mouche pour une nouvelle égalisation du Standard Fémina. Un but qui tombe après la non-sélection de Vanmechelen pour le prochain rassemblement des Red Flames.

"Je ne dirai rien, je réponds sur le terrain", se contentait-elle d'affirmer quand on lui demandait si elle avait tenu à envoyer un message à Ives Serneels avec cette réalisation. "Je continue à faire de mon mieux et on verra bien", répondra-t-elle sans vouloir en dire plus lorsqu'on lui demandait si elle était déçu de ne pas jouer avec la Belgique au vu de son état de forme dans ces Play-offs.

Playoffs pour la relégation

Alost bye, Charleroi et le White Star avaient deux déplacements périlleux qui les attendaient. Au final, Zébrettes et Bruxelloises sont revenues avec deux lourdes défaites dans leurs valises. Un 4-0 de Zulte Waregem pour les premières et un... 9-0 pour les secondes à La Gantoise. La lutte pour éviter de descendre reste donc toujours serrée alors que le dénouement approche.

LES RÉSULTATS EN PLAY-OFFS POUR LE TITRE

RSCA Women 4 - 2 Club YLA

Standard2 - 2 OHL

LE CLASSEMENT

1. RSCA Women - 4 matches - 32 pts

2. OHL - 4 matches - 27 pts

3. Standard - 4 matches - 25 pts

4. Genk Ladies - 4 matches - 20 pts

5. Club YLA - 4 matches - 19 pts

LES RÉSULTATS EN PLAY-OFFS POUR LA RELEGATION

Zulte Waregem 1 - 2 La Gantoise Ladies

Eendracht Alost 0 - 0 Charleroi

LE CLASSEMENT

6. La Gantoise Ladies - 4 matches - 27 pts

7. Zulte Waregem - 4 matches - 20 pts

8. Fémina White Star - 4 matches - 7 pts

9. Eendracht Alost - 4 matches - 7 pts

10. Charleroi - 4 matches - 6 pts

