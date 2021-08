Ce mardi, Joshua Zirkzee a rejoint les rangs des Mauves, en provenance du Bayern Munich. Le Néerlandais va découvrir la D1A cette saison. Mais qui est-il ?

Joshua Zirkzee est la dernière recrue d'Anderlecht. Aujourd'hui, le principal intéressé s'est engagé avec le club bruxellois sous la forme d'un prêt d'une saison, sans option d'achat. À la recherche d'un avant-centre depuis le départ de Lukas Nmecha (retourné à Manchester City puis vendu à Wolfsburg), le Sporting a trouvé son bonheur. Le joueur de 20 ans arrive pour occuper la pointe de l'attaque des Mauves. Voici cinq choses à savoir sur lui, pour mieux le connaître.

De Rotterdam à Munich

Né à Schiedam, aux Pays-Bas, Joshua Zirkzee est passé par plusieurs académies néerlandaises, dont celles de l'ADO La Haye et du Feyenoord Rotterdam. Mais il n'a jamais foulé les pelouses d'Eredivisie (première division néerlandaise). Le jeune attaquant a quitté son pays natal à seulement seize ans pour continuer sa formation du côté du Bayern Munich, en Allemagne.

Premier match, premier but

Le Néerlandais a fait ses premiers pas chez les professionnels sous les couleurs des Roten le 11 décembre 2019, face à Tottenham, en Ligue des Champions. Une semaine plus tard, il inscrit son premier but, contre Fribourg, dans le cadre de la seizième journée de Bundesliga (victoire 1-3). Entré à la 90ème minute de jeu à la place de Philippe Coutinho, Joshua Zirkzee a trouvé la faille sur le premier ballon qu'il a touché, sur une passe décisive de Serge Gnabry.

Joshua Zirkzee inscrit son premier but en Bundesliga le 18 décembre 2019 contre Fribourg. © iStock

Un quintuplé historique

Le droitier a bouclé sa première saison dans l'élite avec douze matchs joués, quatre buts marqués et une passe décisive délivrée (soit une moyenne d'un but toutes les 78 minutes). Mais surtout, il a remporté plusieurs trophées sur le plan collectif. En 2020, le Bayern Munich a réalisé un quintuplé historique, en remportant : la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Allemagne. De quoi garnir son armoire à trophées.

En échec à Parme

Joshua Zirkzee a passé la seconde partie de l'exercice 2020/2021 du côté de Parme, en Serie A. Le Bayern Munich l'a en effet prêté aux Gialloblù, du 1er février au 30 juin. Mais l'international espoir néerlandais n'a pas vraiment réussi son passage en Italie, avec seulement 108 minutes de jeu en cinq mois. La faute notamment à une blessure contractée début avril, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 72 jours (dix matchs manqués au total).

Freiné par une blessure, il n'aura joué que 108 minutes en Serie A du côté de Parme où il était prêté la saison dernière. © iStock

Des airs de Romelu Lukaku

Du haut de son mètre 93, Joshua Zirkzee est un attaquant physique, mais qui n'en reste pas moins mobile. Son ancien entraîneur, Hansi Flick, l'évoquait en ces termes : "C'est un bon finisseur. Il est capable de conserver le ballon et il a le physique pour le faire, ce qui est important lorsque les espaces se réduisent à l'avant." Ses qualités athlétiques et techniques lui valent donc de fréquentes comparaisons avec un certain Romelu Lukaku, un ancien de la maison mauve. De quoi envisager une réussite similaire pour le jeune joueur de 20 ans ?

