Le jeune attaquant espagnol s'est engagé pour quatre ans avec les champions de Belgique. Mais qui est cet attaquant de 23 ans ?

1. Il veut jouer tous les week-ends

Ferran Jutglà est un footballeur offensif polyvalent qui peut évoluer aussi bien en pointe que sur l'aile gauche ou droite. Il est rapide et compétitif et est cherche très souvent la profondeur.

Dans une interview accordée à Catalunya Radio, il n'a pas voulu s'étendre sur son départ du FC Barcelone, mais il a cependant déclaré ceci : "Pour moi, il était clair que je devais aller dans une équipe où j'ai la possibilité de jouer tous les week-ends et au FC Bruges, j'ai cette possibilité. C'est le club idéal pour continuer à grandir."

2. Il a le même agent que Gerard Moreno

Le nom Jutglà a été cité à Leeds, Wolfsburg et Villarreal. Lors de la demi-finale de la Ligue des champions entre Villarreal et Liverpool, il était d'ailleurs dans les tribunes de La Cerámica, le stade du Sous-Marin Jaune. C'est pourquoi on pensait qu'il rejoindrait la formation qui avait soulevé l'Europa League en 2021. Récemment, l'intéressé lui-même a déclaré ceci : "Mon agent a également Gerard Moreno (l'attaquant espagnol de Villarreal, ndlr) dans son portefeuille. Il m'a donné la chance d'assister à ce match de Ligue des Champions. Comme j'aime le football, je n'ai pas dit non à la proposition."

3. Transfermarkt l'estime à 1,5 million d'euros

Le site internet transfermarkt.com estime la valeur marchande de l'attaquant de 23 ans à 1,5 million d'euros. Selon les médias belges, le FC Bruges a cependant payé plus de 3 fois cette somme puisque le montant de la transaction est estimé à 5 millions d'euros. Les journaux espagnols évoquent même une somme de 5 à 7 millions d'euros. Le Barça a également négocié une clause pour recevoir dix pour cent sur sa future revente. Jutglà est le premier transfert sortant du Barça pour la saison 2022-23. Le club compte certainement utiliser cet argent, car il doit encore trouver 400 millions d'euros quelque part pour éviter de terminer la saison dans le rouge.

null © iStock

4. Un jour, il veut revenir au Barça

Dans une lettre d'adieu publiée sur les réseaux sociaux, Jutglà écrit qu'il "laisse la porte ouverte à un retour au Camp Nou". Même s'il sait qu'il n'entre pas dans les plans de Xavi pour le moment, il espère revenir un jour chez le géant catalan quand il aura pris de la caisse et de l'expérience dans des étapes intermédiaires. "Dans deux ou trois saisons", affirme-t-il déjà.

5. Il faisait partie de la dream team de troisième division

Ferran Jutglà a été le seul joueur du FC Barcelona B à faire partie de l'équipe-type de la Primera RFEF, la troisième division espagnole. Cette équipe était composée par les rédacteurs du journal sportif espagnol Marca. Avec 19 buts marqués lors de cette saison, Jutglà est devenu le meilleur artificier de la troisième division espagnole. Il a également trouvé le chemin des filets à deux reprises (son premier était pour son deuxième match contre Elche) pour l'équipe A du Barça en Liga. Ferran Jutglà n'est pas un produit de la Masia, mais a été transféré l'été dernier du club voisin, l'Espanyol. En début de saison, il a surtout joué avec le Barça B. Faute de véritable attaquant, puisque Xavi ne croit pas en Luuk de Jong ni en Memphis Depay et tant qu' Ansu Fati et Martin Braithwaite sont indisponibles, Jutglà a reçu sa chance et a d'emblée obtenu de bons points.

