Christophe Grégoire est le nouvel entraîneur de l'Excelsior Virton. Le club gaumais de D1B a annoncé mardi la nomination du Liégeois au poste de T1 ainsi que celle de Tom Van Den Abbeele au poste de directeur sportif.

Christophe Grégoire, 41 ans, a joué au FC Liège, à Mouscron, Anderlecht, La Gantoise, Charleroi et Willem II, aux Pays-Bas. L'ancien Diabe Rouge (2 sélections) avait rangé ses crampons en 2014 à Sprimont. C'est là qu'il avait entamé sa carrière d'entraîneur, qu'il a poursuivie à Seraing entre 2016 et 2019. Tom Van Den Abbeele, 42 ans, a auparvant été directeur technique à Saint-Trond et au NAC Breda, en D2 néerlandaise.

Il a également été un recruteur au niveau international pour le PSV, Chelsea et Norwich. Virton retrouve la D1B cette saison. Le club gaumais s'était vu retirer sa licence professionnelle et avait été rétogradé en Natioanle amateurs l'année dernière, mais l'Autorité belge de la concurrence (ABC) avait donné raison à Virton, ouvrant la voie à un retour du REV en D1B. Virton, qui avait reçu sa licence pro en avril dernier, débutera le nouveau championnat de D1B le 15 août face à Westerlo.

