L'attaquant ivoirien de 23 ans a effectué toute sa carrière en Italie.

Anderlecht a officialisé l'arrivée sous forme de location de l'attaquant ivoirien Christian Kouamé (23 ans) en provenance du club italien de la Fiorentina, samedi.

Kouamé a fait toute sa carrière de footballeur en Italie. Après avoir été formé à Sassuolo, Prato et à l'Inter, il a rejoint Citadella en Serie B à l'été 2017. L'attaquant y a marqué 11 buts en 40 matches lors de la saison 17-18. En 2018, Kouamé a fait ses débuts en Serie A pour le Genoa. Malgré une blessure aux ligaments croisés, il s'est engagé à la Fiorentina début 2020.

La saison dernière, il a participé à 36 matches (principalement des remplacements) et inscrit deux buts. Cet été, Kouamé a joué avec la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo, où l'Espagne s'est révélée trop forte en quarts de finale. Il compte également déjà quatre sélections avec l'équipe A à son actif. En octobre 2020, il a participé au match amical à Bruxelles contre les Diables Rouges (1-1).

Introducing: Christian Kouamé. De Panter is hier. 🟣⚪ Plus d'infos sur https://t.co/3ZdKEBXrCM. pic.twitter.com/SXDV6v8AVx — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 21, 2021

"Christian est un jeune attaquant qui dispose déjà de beaucoup d'expérience", explique le directeur sportif Peter Verbeke sur le site du RSCA. "Il combine puissance et vitesse, des qualités que nous voulions ajouter à notre noyau. Son arrivée devrait nous permettre d'encore améliorer notre capacité à marquer. Comme Joshua Zirkzee, Christian a également consciemment choisi le RSC Anderlecht comme une étape importante dans son développement sportif ultérieur. Cette conviction a été importante dans le choix qui a été le nôtre de faire venir Christian." "Je suis très heureux de pouvoir jouer au RSC Anderlecht cette saison", a déclaré Christian Kouamé lors de son arrivée à Neerpede. "La façon de jouer de l'entraîneur devrait bien me convenir. Je rejoins un groupe qui recèle déjà clairement de beaucoup de qualités et j'espère pouvoir saluer les supporters dans le stade le plus rapidement possible."

Anderlecht jouera son prochain match jeuid prochain à Vitesse Arnhem en barrage retour de la Conference League.

