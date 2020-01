Leader autoritaire du championnat avec neuf longueurs d'avance sur La Gantoise, le Club de Bruges va passer au révélateur contre l'Antwerp dimanche (14h30) dans le choc de la 24e journée du championnat de Belgique de football. C'est contre les Anversois au match aller (2-1) que l'équipe de Philippe Clement a enregistré sa seule défaite de la saison sur la scène nationale.

Les Gazelles auront donc envie de prouver qu'ils ne sont pas en tête du championnat par hasard et voudront battre le Great Old pour ainsi mettre fin à une série de trois partages de rang. Après un succès à Anderlecht (1-2) pour débuter l'année 2020, les Brugeois ont en effet butté contre Zulte Waregem en Coupe (1-1) puis à Courtrai (2-2) et Charleroi (0-0) en championnat.

Toujours dimanche, Anderlecht accueillera Mouscron sur le coup de 18h. Timides vainqueurs du Cercle de Bruges (1-2) le weekend dernier, les troupes de Franky Vercauteren devront montrer un autre visage devant leurs supporters contre des Hurlus qui restent sur trois défaites de rang.

Le dernier match de la 24e journée verra Zulte Waregem défier Waasland-Beveren dimanche soir (20h). Un faux pas du Essevee contre les Lions rendrait compliqué l'objectif de terminer dans le top-6.

Vendredi (20h30), le Standard tentera d'aligner un troisième succès de rang depuis la trêve hivernale. En déplacement à Courtrai, les Liégeois de Michel Preud'homme devront s'imposer afin de mettre la pression sur l'Antwerp et La Gantoise.

En effet, La Gantoise, qui affiche de belles dispositions depuis plusieurs semaines, devra négocier un périlleux déplacement Achter de Kazerne samedi à Malines (20h30). Les autres rencontres de samedi soir mettront aux prises Eupen au Cercle de Bruges, lanterne rouge, et Ostende à Saint-Trond.

Enfin, Genk défiera Charleroi dans l'autre duel entre membres du top 6 samedi (18h). Les Carolos n'ont plus perdu depuis début octobre en championnat et tenteront de mettre à profit les prestations parfois fluctuantes des champions en titre.

