Charleroi s'offre un premier succès en Europe Playoffs face à Malines

Charleroi s'est imposé contre Malines (3-2) pour le compte de 5e journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League samedi. Les Carolos signent ainsi leur premier succès en playoffs cette saison. Nkuba (35e) et Bayo (53e et 71e) ont répondu au doublé d'Engvall (21e et 74e).

© Belga