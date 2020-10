Charleroi a perdu sa 1e place après sa défaite à Genk dimanche lors de la 9e journée du championnat de Belgique. Les Zèbres cèdent le leadership au Club Bruges. Les deux équipes comptent 19 points mais les Brugeois ont une meilleure différence.

Onuachu a trompé Penneteau de la tête à la 25e minute, permettant à Genk de mener 1-0, score sur lequel les deux équipes ont regagné les vestiaires après une première mi-temps équilibrée.

Charleroi égalisait en début de deuxième mi-temps: Morioka servait Berahino, qui marquait de la tête son premier but pour les Zèbres, lui est arrivé de Zulte Waregem en fin de mercato.

Les Limbourgeois reprenaient les commandes du match à la 63e minute, Maehle faisant trembler les filets zébrés d'une belle frappe au sol.

Genk finissait la rencontre à dx, Ito quittant la pelouse à la 82e minute après un second carton jaune. Mais le score ne changeait plus, les trois points tombant dans l'escarcelle limbourgeoise.

Après un début de saison en fanfare, Charleroi continue de marquer le pas. Eliminée par le Lech Poznan en barrages de l'Europa League, l'équipe de Karim Belhocine reste sur un 1/9 en championnat, et deux défaites de rang. Résultat: Charleroi se fait rejoindre par le Club Bruges en tête du classement avec 19 points, les Gazelles prenant en outre la 1e place grâce à une meilleure différence de buts.

Genk, qui a signé sa première victoire sous les ordres de Jess Thorup, pointe au 10e rang avec 13 unités.

