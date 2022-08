Battu à l'Union Saint-Gilloise le week-end dernier, Charleroi a subi sa deuxième défaite de rang en championnat face à Ostende (1-3) samedi pour le compte de la 3e journée de Jupiler Pro League. Dans le même temps, Courtrai et Saint-Trond se sont quittés sur un nul blanc (0-0).

Après un début de match à l'avantage d'Ostende, Charleroi a cru faire mouche sur sa première occasion mais Kevin Van Damme, l'arbitre de la rencontre, a annulé le but de Joris Kayembe pour une position de hors-jeu de Youssouph Badji au début de l'action (11e).

Après une double occasion coup sur coup pour Loic Bessilé (23e) et Stelios Andreou (24e), c'est finalement Ostende qui a ouvert le score contre le cours du jeu. Oublié par la défense carolo, Robbie D'Haese a trompé Hervé Koffi d'une frappe croisée (28e).

Après la pause, Charleroi a finalement été récompensé de sa domination. Lancé en profondeur, Kayembe a idéalement servi Ken Nkuba qui n'a laissé aucune chance à Guillaume Hubert (55e). Les Zèbres sont ensuite retombés dans leurs travers et Nick Batzner a profité du laxisme de la défense carolo pour redonner l'avance aux Côtiers (66e).

Dans les arrêts de jeu, Théo Ndicka a fixé le score final à 1-3 sur un contre rondement mené (90e+6). Avec 6 points, Ostende rejoint en tête Genk, ainsi que l'Antwerp et Oud-Heverlee Louvain, qui comptent un match de moins.

Dans le même temps, Courtrai et Saint-Trond ne sont pas parvenus à se départager (0-0) au terme d'une rencontre où les Canaris se sont créés les plus belles opportunités.

Une rencontre de la 3e journée est encore au programme samedi soir avec le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Malines (20h45). Dimanche, quatre rencontres seront au programme: Standard-Cercle Bruges (13h30), La Gantoise-Westerlo (16h00), Anderlecht-Seraing (18h30) et Antwerp-OHL (21h00).

