Ostende et Charleroi se sont quittés sur un partage 2-2, samedi, lors de la sixième journée des playoffs II de la Jupiler Pro League. Ostende a arraché l'égalisation dans les derniers instants de la partie. Charleroi manque l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête du groupe A.

Ostende a ouvert le score à l'heure de jeu sur un penalty, accordé suite à l'intervention du VAR pour une faute sur Indy Boonen. Fashion Sakala s'est chargé de convertir le tir des 11 mètres (62e).

Charleroi a rapidement égalisé grâce à Victor Osimhen, qui était à l'affut dans le petit rectangle sur un corner (68e).

Gabriele Angella a donné l'avantage aux visiteurs d'une reprise du gauche, sur les suites d'un coup franc éloigné (80e).

Dans les derniers instants de la partie, la tête de Robbie D'Haese lobait Remy Riou et permettait à Ostende d'égaliser (90e+2). Le score n'évoluait plus, malgré l'expulsion de Kevin Vandendriessche (deux jaunes, 90e+4) et le forcing final de Charleroi.

Au classement, Charleroi (10 points) est deuxième, devant Ostende (8). Le leader du groupe, Saint-Trond (11) peut prendre le large dimanche lors de la réception du Beerschot Wilrijk.