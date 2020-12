Charleroi et Courtrai ont partagé l'enjeu 0-0 lundi à Charleroi en clôture de la 15e journée du championnat de Belgique de football. S'ils n'ont pas renoué avec la victoire, les Zèbres ont ainsi mis un terme à une série de trois défaites d'affilée.

Surprise au coup d'envoi: Marco Ilaimaharitra était dans le onze de base carolo. Le Malgache avait écopé de quatre matchs de suspension à la suite de sa carte rouge reçue mercredi contre Waasland-Beveren, mais Charleroi avait introduit in extremis un appel qui a été accepté.

Courtrai dominait la première période et recevait un penalty, après intervention du VAR, pour une faute de Diagne dans la surface de réparation à la demi-heure de jeu. Pelé Mboyo se chargeait de botter le penalty, dévié par le gardien carolo Remi Descamps.

Charleroi se montrait plus entreprenant en seconde période, par l'entremise de Nicholson ou encore Gholizadeh, dont le coup franc était sauvé devant la ligne par de Sart à l'heure de jeu, mais étaient trop brouillons pour faire trembler les filets. Courtrai ne se montrait pas beaucoup plus efficace et c'est donc un score de 0-0 que les 22 acteurs ont été renvoyés au vestiaire.

Charleroi, qui avait débuté le championnat avec un 18/18 avant de prendre 1 sur 12, a mis un terme à une série de trois défaites d'affilée. Les Zèbres, qui n'ont été crédité d'aucun tir cadré lundi, courent cependant toujours après une première victoire depuis le 31 octobre.

Au classement, Charleroi pointe au 6e rang avec 24 points, à une longueur de la 4e place de l'Antwerp. Courtrai est 9e avec 20 unités.

