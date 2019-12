Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges en quarts de finale de la Coupe

Le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges ont rejoint mercredi soir le Standard, Zulte-Waregem, Courtrai et l'Antwerp en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Les Zèbres ont battu la Gantoise grâce à un but de Massimo Bruno (84e). Par contre, l'Union et le Club Bruges ont eu recours aux tirs au but pour sortir Westerlo et Ostende.

© belga