Le Sporting de Charleroi est allé chercher un bon point sur la pelouse du KV Malines (2-2) dimanche soir en clôture de la 14e journée de Pro League. Les quatre buts de la rencontre sont tombés lors d'une première période très animée. Au classement, les Sang et Or (24 pts) descendent à la 4e place tandis que Charleroi est 6e avec 22 points.

C'est Kaveh Rezaei qui a débloqué le marquoir après onze minutes de jeu en mettant à profit le beau slalom de Massimo Bruno. Onur Kaya n'a mis que quatre minutes à égaliser sur une reprise de volée puissante (15e). La rencontre s'est alors emballée avec des opportunités de part et d'autre. Juste après la demi-heure, Nurio Fortuna a régalé ses supporters avec une frappe en drop splendide qui est allée se loger dans la lucarne pour faire 1-2 (32e). Mais cette fois-ci encore, Malines a su refaire son retard. Une faute de Christophe Diandy sur Jules Van Cleemput a permis à Nikola Storm de se présenter au point de penalty et d'égaliser avant la pause (38e).

Les Malinois ont poussé en début de deuxième période et ont fini par obtenir un nouveau penalty. Mais cette fois-ci, Nicolas Penneteau est parti du bon côté et a détourné l'envoi de Storm (60e). Charleroi a laissé la meilleure impression dans la dernière demi-heure en contraignant Malines dans sa moitié de terrain. La suprématie territoriale des Zèbres ne s'est toutefois pas traduite en termes d'occasions franches et les deux équipes se sont quittées sur un partage qui peut les satisfaire toutes les deux.