Au bout d'une énième déception au coup de sifflet final de la saison, les Zèbres se tournent vers des bureaux où se joueront quelques rencontres cruciales.

Une saison jugée à la photo-finish. " Et un match qui reflète notre saison, finalement ", autopsie Mehdi Bayat dans les couloirs du Bosuil. L'homme fort du Sporting carolo dissèque le déroulement d'une saison au goût de trop peu. Le scénario prenait pourtant des airs de conte de fées quand, douze minutes après le record du but de plus précoce de l'histoire du championnat inscrit par Victor Osimhen, un coup franc autant imparable qu'improbable de Dorian Dessoleil secouait les filets de Sinan Bolat.

...