Vainqueur mercredi de Westerlo (0-2), Charleroi disputera la finale des playoffs 2 contre Courtrai. Grâce à Ryota Morioka (42e) et Jérémy Perbet (88e), les Zèbres ont assuré la première place du groupe A (19 points). Saint-Trond, qui a partagé à Ostende (1-1), est deuxième (14 points) devant Westerlo (12). En battant le Beerschot Wilrijk (1-0), Eupen (11) grimpe à la 4e place, laissant Ostende (9) et les Anversois (8) derrière lui.

Malgré le retour de Nicolas Penneteau, Rémy Riou a défendu le but de Charleroi et a tenu son équipe dans le match notamment grâce à des arrêts sur les tentatives coup sur coup de Bryan Van Den Bogaert et d'Ambroise Gboho (33e) et un tir à bout portant De Guillaume Schrijver (34e). Charleroi éprouvait du mal à poser son jeu jusqu'au moment où Koen Van Langendonck a dégagé plein axe dans les pieds de Morioka, qui l'a proprement lobé (42e, 0-1).

Après le repos, Charleroi a bien gardé le ballon mais Riou a dû intervenir sur une belle frappe de Lukas Van Enoo (58e). Monté à la place de Morioka (82e), Perbet a joué son rôle de joker (88, 0-2).

Face à Ostende, Saint-Trond n'a pas dynamisé le début de rencontre malgré la bonne volonté de Takehiro Tomiyasu (20e). Les Trudonnaires ont toutefois reçu un penalty via le VAR que Mamadou Sylla a manqué (27e). Un raté que les Canaris ont payé cher puisque Sidrit Guri a donné l'avance aux Kustboys (37e, 1-0). Après le repos, Saint-Trond a poussé un peu plus sans donner l'impression de pouvoir égaliser jusqu'à ce qu'Alexis de Sart trompe William Dutoit (90e+1, 1-1).

Eupen a lui d'emblée porté le danger dans le camp du Beerschot Wilrijk mais Mike Vanhamel a sauvé son camp sur une balle à ras de terre de Sibyri Keita (12e) et un coup franc de Danijel Milicevic (28e). De l'autre côté, Niasse s'est mis en évidence sur un envoi de Tarik Tissoudali (35e) et en déviant au-dessus de la barre un essai de Diego Montiel (45e).

La seconde période a débuté par un coup de tête victorieux de Jordan Loties sur un coup de coin botté par Milicevic (48e, 1-0). A partir de ce moment, les deux équipes ont passé la vitesse supérieure. Mais Niasse a bloqué coup sur coup un tir de près de Placca et de Montiel (63e) et Vanhamel a empêché Yuta Toyokawa d'alourdir le score (73e).