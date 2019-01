Charleroi crée la surprise à Bruges

Une tête de Denswil captée par Penneteau constituait la première occasion de la rencontre (7e). Une première fois menaçant via un tir d'Ilaimaharitra (15e), Charleroi trouvait l'ouverture à la 17e minute. Un corner d'Ilaimaharitra était repris victorieusement de la tête par Angella. Le défenseur italien inscrivait son premier but dans le championnat belge. A la demi-heure, Penneteau effectuait une excellente sortie pour devancer Vormer. Amrabat récupérait le cuir, mais optait pour une passe à son capitaine, qui était en position de hors-jeu. J

uste avant la pause, le néo-Soulier d'Or Hans Vanaken lançait Mata. Le tir du latéral, ancien joueur de Charleroi, était repoussé par la transversale.

Dix points de retard sur Genk

En seconde période, Bruges mettait d'emblée la pression. Une tentative de Vormer échouait à quelques centimètres du but (50e). Osimhen gaspillait deux possibilités de doubler à la mise en quelques minutes, à la 54e en butant sur Horvath et à la 58e en envoyant le ballon au-dessus. Dans les deux cas, l'action démarrait par une mauvaise passe brugeoise. A la 67e, Osimhen, encore lui, se retournait bien et frappait. Le ballon terminait de peu à côté.

Le poteau sauvait à nouveau Charleroi à la 70e minute. Cette fois sur une frappe de Schrijvers. Le forcing brugeois se faisait intense en fin de rencontre. A la 84e, Diatta ne parvenait pas à cadrer un bon centre de Vormer.

Une minute plus tard, Penneteau repoussait une reprise de Wesley. Dans une fin de match nerveuse, Penneteau neutralisait la dernière tentative de Dennis (90e+6).

Charleroi, 33 points, s'empare de la sixième place, devant Saint-Trond (33) et La Gantoise (31), qui affronte Anderlecht (34) à 18h00. Le Club Bruges, 41 points, reste deuxième. Le champion en titre accuse désormais un retard de dix points sur Genk, victorieux 2-3 à Saint-Trond vendredi.