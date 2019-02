Charleroi : chute à l'arrière

Dans le ciel carolo, on n'entend que les mouches voler. Les mouches, puis le ballon. Amin Nouri balance une longue touche sur un front ostendais. Puis un autre. Une trajectoire de montagnes russes qui finit sa course au fond des filets de Nicolas Penneteau, via le pied gauche de Zarko Tomasevic. Ostende arrache un partage inespéré, et Charleroi encaisse dans les arrêts de jeu, une période où il avait l'habitude de sembler toujours plus proche de faire trembler les filets adverses que de se retourner vers les siens.

