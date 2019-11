La blessure de Cristophe Diandy pose des problèmes de sélection chez les Zèbres.

L'histoire ne fait que repasser les plats. Voici quelques saisons déjà, Felice Mazzù était parfois contraint de reléguer en tribunes Parfait Mandanda, pourtant doublure de Nicolas Penneteau dans la hiérarchie des portiers zébrés. Le Congolais cédait alors sa place sur le banc à Valentin Baume, jeune gardien belge qui permettait aux Carolos de remplir les conditions " nationales " de la feuille de match. Six joueurs noir-jaune-rouge doivent en effet y prendre place.

Aujourd'hui, c'est la blessure aux ligaments croisés de Cristophe Diandy qui contraint les Zèbres à jongler une nouvelle fois avec les Belges du noyau pour compléter le puzzle demandé par la Pro League, et ce malgré les arrivées relativement récentes de Massimo Bruno, David Henen et Maxime Busi dans le noyau. Face à Eupen, juste avant la trêve internationale, Enes Saglik a ainsi pris place sur la feuille de match, alors que ses dernières minutes disputées sous la tunique noire et blanche remontent au mois de mars 2018.

La solution pourrait venir de l'École des jeunes, mais les deux talents les plus à même de se hisser dans les 18 de Karim Belhocine présentent chacun un " inconvénient ". Ken Nkuba est belge, mais évolue sur un flanc, le secteur le plus concurrentiel de l'équipe. Quant au jeune Malick Keita, milieu de terrain très prometteur et installé dans un secteur où les profils sont rares, il est Guinéen et ne résout donc en rien les problèmes de sélection.

Le Sporting s'était déjà penché sur le problème l'été dernier, envisageant notamment l'arrivée du défenseur liégeois Dimitri Lavalée pour gonfler ses rangs belges. Quelques mois plus tard, c'est encore la quête d'un profil belge qui devrait être le fil rouge du mercato hivernal des Carolos. En ciblant principalement le milieu de terrain, frappé en plein coeur par la blessure de Diandy, les dirigeants des Zèbres tenteront d'étoffer leur contingent belge en offrant à Belhocine un milieu de terrain de grande taille, pour compenser ces centimètres chers au coach, et perdus depuis la blessure du milieu sénégalais.