Charleroi bat et dépasse Mouscron pour se hisser provisoirement à la cinquième place

Le play-off 1, lisez le top-6, était l'enjeu samedi du match Charleroi - Mouscron, comptant pour la 12e journée de la Jupiler Pro League de football. Un très particulier derby wallon puisque plus de cent kilomètres séparent les stades des deux clubs. La bonne affaire a été pour le Sporting local, finalement vainqueur 1-0 (mi-temps: 0-0) grâce à un but d'Ali Gholizadeh à la 54e minute, après avoir beaucoup gaspillé. Cinquième avec 18 points, Charleroi risque cependant de se voir dépasser en soirée par l'Antwerp (17 points), Genk et Zulte-Waregem (16 points), qui jouent respectivement contre Courtrai, le Cercle de Bruges et Ostende...

© BELGA