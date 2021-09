Charleroi s'est imposé 2-3 sur la pelouse de La Gantoise, dimanche, dans le cadre de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Charleroi a mené 0-2 grâce à Ali Gholizadeh (5e) et Mamadou Fall (12e). La Gantoise est revenue au score avec les buts d'Alessio Castro-Montes (35e) et Laurent Depoitre (57e). Réduit à dix après le rouge reçu par Gholizadeh (43e), Charleroi a trouvé les ressources pour l'emporter sur un tir de Ryota Morioka dévié par Andreas Hanche-Olsen en toute fin de rencontre (90e+5). Les Zèbres s'installent au deuxième rang avec 13 points. La Gantoise (7 points) reste bloquée en 14e position.

La Gantoise commençait bien la rencontre. Le gardien de Charleroi Hervé Koffi se montrait décisif à deux reprises dans les premières minutes, sur un tir de Laurent Depoitre (2e) et une tête de Roman Bezus (3e). Charleroi trouvait l'ouverture sur sa première occasion. Sur la droite, Jackson Tchatchoua servait en retrait Ali Gholizadeh, lequel mettait le ballon hors de portée de Sinan Bolat d'une frappe enroulée du gauche (0-1, 5e).

Après une occasion manquée par Chris Bedia (9e), Charleroi faisait le break grâce à une reprise du droit de Fall, servi lui aussi par Tchatchoua de la droite (12e, 0-2). La Gantoise ne se démoralisait pas et se créait plusieurs occasions avant de réduire l'écart par Alessio Castro-Montes, bien servi par Tarik Tissoudali (1-2, 35e). Deux minutes plus tard, l'arbitre Lothar D'hondt accordait un penalty à La Gantoise après un contact entre Koffi et Castro-Montes avant de se raviser à la suite de l'intervention du VAR. Juste avant la mi-temps, Gholizadeh écopait d'une deuxième carte jaune après une faute sur Castro-Montes et laissait Charleroi à dix (43e).

Au retour des vestiaires, La Gantoise égalisait. Après un centre de la gauche de Nurio, le ballon arrivait, touché par Tissoudali, parvenait à Depoitre, qui trompait Koffi (2-2, 57e). En supériorité numérique, La Gantoise faisait le forcing. Koffi repoussait un envoi de Bezus (72e). Charleroi restait menaçant en contre et se créait même trois grosses occasions en fin de match. Shamar Nicholson se faisait par contrer par Okumu avant de pouvoir se présenter devant Bolat (82e). Le gardien gantois devait ensuite sortir le grand jeu sur les tentatives de Nicholson (86e) et Joris Kayembe (87e).

Dans une fin de match palpitante, Koffi réalisait deux nouvelles parades difficiles devant Darko Lemajic (90e+2 et 90e+3). Sur la dernière occasion du match, Ryota Morioka frappait du côté gauche de la surface. Son tir, dévié par Andreas Hanche-Olsen, terminait au fond des filets, offrant une victoire importante à Charleroi (90e+5). Toujours invaincu avec trois victoires et quatre partages, Charleroi remonte provisoirement en deuxième position avec 13 points, un de moins que Bruges, en attendant le match de l'Union Saint-Gilloise (12 points) à Genk (10 points) en soirée. La Gantoise (7 points) occupe la 14e position.

La Gantoise commençait bien la rencontre. Le gardien de Charleroi Hervé Koffi se montrait décisif à deux reprises dans les premières minutes, sur un tir de Laurent Depoitre (2e) et une tête de Roman Bezus (3e). Charleroi trouvait l'ouverture sur sa première occasion. Sur la droite, Jackson Tchatchoua servait en retrait Ali Gholizadeh, lequel mettait le ballon hors de portée de Sinan Bolat d'une frappe enroulée du gauche (0-1, 5e). Après une occasion manquée par Chris Bedia (9e), Charleroi faisait le break grâce à une reprise du droit de Fall, servi lui aussi par Tchatchoua de la droite (12e, 0-2). La Gantoise ne se démoralisait pas et se créait plusieurs occasions avant de réduire l'écart par Alessio Castro-Montes, bien servi par Tarik Tissoudali (1-2, 35e). Deux minutes plus tard, l'arbitre Lothar D'hondt accordait un penalty à La Gantoise après un contact entre Koffi et Castro-Montes avant de se raviser à la suite de l'intervention du VAR. Juste avant la mi-temps, Gholizadeh écopait d'une deuxième carte jaune après une faute sur Castro-Montes et laissait Charleroi à dix (43e). Au retour des vestiaires, La Gantoise égalisait. Après un centre de la gauche de Nurio, le ballon arrivait, touché par Tissoudali, parvenait à Depoitre, qui trompait Koffi (2-2, 57e). En supériorité numérique, La Gantoise faisait le forcing. Koffi repoussait un envoi de Bezus (72e). Charleroi restait menaçant en contre et se créait même trois grosses occasions en fin de match. Shamar Nicholson se faisait par contrer par Okumu avant de pouvoir se présenter devant Bolat (82e). Le gardien gantois devait ensuite sortir le grand jeu sur les tentatives de Nicholson (86e) et Joris Kayembe (87e). Dans une fin de match palpitante, Koffi réalisait deux nouvelles parades difficiles devant Darko Lemajic (90e+2 et 90e+3). Sur la dernière occasion du match, Ryota Morioka frappait du côté gauche de la surface. Son tir, dévié par Andreas Hanche-Olsen, terminait au fond des filets, offrant une victoire importante à Charleroi (90e+5). Toujours invaincu avec trois victoires et quatre partages, Charleroi remonte provisoirement en deuxième position avec 13 points, un de moins que Bruges, en attendant le match de l'Union Saint-Gilloise (12 points) à Genk (10 points) en soirée. La Gantoise (7 points) occupe la 14e position.