Avant la reprise de la Pro League, notre rédaction se mouille, et établit son classement pour la saison à venir.

Le jeu des prédictions n'est jamais simple. Encore moins à la veille d'une saison particulière, où le mercato s'étendra jusqu'aux premiers jours du mois d'octobre. La rédaction de Sport/Foot Magazine s'est néanmoins prêtée au jeu. En voici le résultat.

18 - Waasland-Beveren

Sauvé de justesse face aux tribunaux, le club waeslandien n'a pas pu vivre une préparation sereine, et sera attendu au tournant par tous ses concurrents. La lutte pour le maintien pourrait donc tourner en sa défaveur.

17 - Ostende

Les nouveaux propriétaires misent sur des jeunes puisés dans les divisions inférieures ou des championnats exotiques, encadrés par un coach qui vivra sa première expérience chez les pros. Un cocktail qui pourrait souffrir face aux tauliers de l'élite.

16 - Cercle

Le projet monégasque n'a jamais empêché les Vert et Noir de lutter pour leur maintien, et aucun indice ne donne l'impression que cette saison sera différente, malgré l'arrivée de l'expérimenté Paul Clement sur le banc de touche.

15 - OH Louvain

Les promus ont toute une équipe à reconstruire, autour d'un Marc Brys rompu aux parties d'échec de l'élite belge. Soutenus par le groupe King Power, ils devraient avoir les reins assez solides pour construire un noyau compétitif, malgré un retard prévisible à l'allumage.

14 - Mouscron

Désormais chapeautés par le président du LOSC Gérard Lopez, les Hurlus ont déjà reçu quelques jeunes renforts de qualité, et pourraient proposer l'un des jeux les plus audacieux de l'élite. De quoi s'assurer un nouveau maintien sans histoires ?

13 - Saint-Trond

Les Trudonnaires ont peu changé un noyau qui souffre de l'absence d'un buteur depuis le départ de Yohan Boli l'hiver dernier. Les jeunes talents japonais réserveront-ils une bonne surprise capable d'éviter une saison difficile ?

12 - Eupen

Très actifs sur le marché des transferts, les Pandas ont emmené des tauliers de l'élite comme Benoit Poulain, Stef Peeters ou Amara Baby dans les Cantons de l'Est. De quoi réussir l'une des meilleures saisons de leur histoire ?

11 - Beerschot

Déjà bien rôdé et soutenu par un ambitieux propriétaire saoudien, le tout frais champion de D1B peut surfer sur une dynamique positive, et semble bien armé pour être l'une des surprises de la nouvelle saison.

10 - Courtrai

Si les buts de Terem Moffi pleuvent comme cet hiver, la très expérimentée équipe de Courtrai est parée pour vivre une saison tranquille, loin de la zone rouge. Voire pour titiller les European play-offs et le top huit ?

9 - Zulte Waregem

Toujours bien installé dans le ventre mou de l'élite, le Essevee n'a perdu aucun de ses cadres, et peut légitimement revendiquer un rôle de challenger dans la lutte pour les play-offs européens. Reste à être assez solide derrière pour y parvenir.

8 - Malines

On ne saura jamais si le Malinwa aurait réussi la prouesse d'accrocher les play-offs 1 la saison dernière, malgré son costume de promu. Bien organisé et puissant dans les duels, le onze de Wouter Vrancken est un os difficile à ronger.

7 - Charleroi

Surprise de la saison dernière, les Zèbres seront attendus au tournant dès la reprise, et devront retrouver leur réussite face au but s'ils veulent accrocher le top 4. Vu les renforts de la concurrence, la mission play-offs européens semble plus réaliste.

6 - Standard

Difficile de jauger ce Standard, où tous les cadres semblent potentiellement sur le départ. Sans perte majeure, les Rouches seront un véritable candidat au top 4, mais le mercato tardif pourrait laisser des traces et coûter des points.

5 - Anderlecht

Au bout de l'une des pires saisons de leur histoire en termes de classement, les Bruxellois semblaient terminer la phase classique en boulet de canon. Quelques renforts intelligents pourraient les ramener dans le top 5, mais le manque d'un buteur semble problématique.

4 - Genk

En difficulté au début de la saison passée, le Racing semble avoir visé juste pour se renforcer : de solides Sud-américains à l'arrière, un Cyriel Dessers dont Genk attend beaucoup devant, la recette pourrait emmener les Limbourgeois en play-offs 1.

3 - Antwerp

Désormais emmenés par Ivan Leko, et auréolés par leur victoire en Coupe, les Anversois promettent déjà que leur mercato ne fait que commencer. Le Great Old veut frapper un grand coup, et semble armé pour son premier podium depuis son retour en D1.

2 - La Gantoise

Très actifs depuis le début du mercato, les Buffalos semblent avoir réduit l'écart avec l'ogre brugeois, et les ambitions paraissent plus élevées que jamais à la Ghelamco Arena. Les hommes de Jess Thorup pourraient rendre du suspense à la lutte pour le titre.

1 - Bruges

Incontestable champion la saison dernière, le Club semble avoir des kilomètres d'avance sur la concurrence malgré son accroc en finale de la Coupe. Seule la suffisance potentielle d'un noyau repu paraît pouvoir les priver du doublé.

