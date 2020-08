Sport/Foot Magazine est de retour avec un menu copieux, notre cahier Spécial compétition de 212 pages, tout juste sorti de presse, en tête. Mais qu'allez-vous y retrouvez d'autre ?

Dossier D1A

Quels sont les points forts de chaque club, à quoi ressemble leur onze de base, quel nouveau venu sera le plus scruté, quel jeune joueur est le plus susceptible d'exploser ? Mais aussi : les noyaux, ainsi qu'un poster double page pour chaque équipe.

Dossier D1B

Un étage plus bas, on s'attarde sur les ambitions des huits clubs de Proximus League, sur l'équipe, le coach, ainsi que sur la star du club. Et les joueurs, évidemment.

Le nouvel Anderlecht

Ces dernier mois, beaucoup de choses ont bougé dans les bureaux d'Anderlecht, qui s'est offert une sacrée révolution de palais. Le nouveau triumvirat peut-il fonctionner ?

Philippe Montanier, nouveau maître de l'Enfer

Le Français débarque à Sclessin avec l'envie de qualfier le Standard pour les PO1. Mais qui est-il vraiment ? Réponse en chiffres et en lettres.

Guillaume Gillet, notre témoin de la semaine. © BELGA (VIRGINIE LEFOUR)

Guillaume Gillet à l'interview

Interview retrouvailles avec l'un des plus beaux palmarès du football belge encore en activité.

Mouscron et le LOSC, amour toujours

L'histoire d'amour entre l'Excel et Lille s'offre un retour de flamme. Quels souvenirs le LOSC a-t-il laissé dans le Hainaut ? Flash-back.

Eleven Sports, la nouvelle maison du foot

Le nouveau détenteur des droits télé veut faire entrer le foot belge dans un maximum de salons. Mais grâce à quelles innovations ? Sport/Foot Mag vous offre un tour en coulisses.

Swann Borsellino

Après avoir fait ses classes à la RTBF, le journaliste au chapeau s'offre un rôle de chroniqueur dans les colonnes de Sport/Foot Mag.

Et bien plus encore...

Quels sont les points forts de chaque club, à quoi ressemble leur onze de base, quel nouveau venu sera le plus scruté, quel jeune joueur est le plus susceptible d'exploser ? Mais aussi : les noyaux, ainsi qu'un poster double page pour chaque équipe.Un étage plus bas, on s'attarde sur les ambitions des huits clubs de Proximus League, sur l'équipe, le coach, ainsi que sur la star du club. Et les joueurs, évidemment.Ces dernier mois, beaucoup de choses ont bougé dans les bureaux d'Anderlecht, qui s'est offert une sacrée révolution de palais. Le nouveau triumvirat peut-il fonctionner ?Le Français débarque à Sclessin avec l'envie de qualfier le Standard pour les PO1. Mais qui est-il vraiment ? Réponse en chiffres et en lettres.Interview retrouvailles avec l'un des plus beaux palmarès du football belge encore en activité.L'histoire d'amour entre l'Excel et Lille s'offre un retour de flamme. Quels souvenirs le LOSC a-t-il laissé dans le Hainaut ? Flash-back.Le nouveau détenteur des droits télé veut faire entrer le foot belge dans un maximum de salons. Mais grâce à quelles innovations ? Sport/Foot Mag vous offre un tour en coulisses.Après avoir fait ses classes à la RTBF, le journaliste au chapeau s'offre un rôle de chroniqueur dans les colonnes de Sport/Foot Mag.Et bien plus encore...