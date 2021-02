Mauvaise nouvelle à Madrid: Eden Hazard est à nouveau absent pour quatre à six semaines en raison d'une blessure musculaire. Trois questions à Steve Van Herpe, qui suit de près les aventures du Diable rouge au Real Madrid pour Sport/Foot Magazine.

Quelles conséquences pour Eden Hazard?

"Ce doit être un coup dur. Tant physiquement que mentalement. On ne peut pas ignorer cet aspect mental. Depuis qu'il est remis de son opération début mars dernier à Dallas, on peut constater qu'il joue avec une certaine appréhension. Même ces dernières semaines, lorsqu'on a commencé à apercevoir à nouveau des lueurs de "l'ancien Hazard", on voyait qu'il évitait les duels autant que possible, qu'il avait développé une sorte de sixième sens pour échapper aux tacles musclés. On dit toujours qu'Eden Hazard conserve une attitude positive, qu'il garde son sens de l'humour, mais cette série de blessures doit tout de même le faire douter. Entre 2012 et 2019, il n'a loupé qu'une vingtaine de matches à Chelsea, alors qu'en un an et demi au Real, il en a déjà manqué 43. Ces dernières semaines, il semblait vraiment être sur le chemin du retour au premier plan, mais il n'a tout de même jamais disputé de rencontre complète.""Quelle que soit la façon dont on le voit, c'est très ennuyeux pour le club. On n'a pas vu le Hazard au sommet de son art cette saison, mais sa seule présence booste l'équipe. Son remplaçant, Vinícius Junior, est encore trop irrégulier dans ses performances pour l'instant. Et l'incident avec Karim Benzema lors du match du Champions League à Mönchengladbach (dans le tunnel menant au vestiaire, Benzema a dit à Ferland Mendy de ne pas donner le ballon à Vinícius, ndlr) a clairement démontré que le jeune Brésilien a aussi ses détracteurs au sein de l'équipe. Au Real Madrid, la conviction qu'il est impossible de construire le projet sportif autour d'Hazard ne fait que croître. Son contrat court encore jusqu'en juin 2024, mais je doute qu'il soit toujours à Madrid d'ici là. Le crédit de Zinédine Zidane semble épuisé depuis un moment et l'entraîneur français est l'un des plus grands défenseurs de Hazard au sein du club. Si Zizou est écarté cet été, ce qui est attendu, les jours d'Hazard au Real seront également comptés.""Si les Diables veulent remporter l'EURO, un Hazard en pleine forme est un atout inestimable. Mais verrons-nous cela cette saison? Ça n'en prend pas le chemin. On peut même se demander si l'Eden de cette saison doit être de la partie. J'ai du mal à imaginer que Roberto Martínez ne l'emmène que pour l'ambiance ou en tant que supersub. Même en tant que remplaçant, le risque de le perdre sur blessure après un seul match est réel. De quoi causer des soucis à tous, certainement à Eden lui-même."