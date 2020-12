Suite à un grand sondage réalisé par Sport/Foot Magazine auprès de ses lecteurs, notre rédaction a compilé le top 25 des matches qui vous ont le plus fait vibrer au fil des ans. Place aujourd'hui à la rencontre classée à la 2e place : "Je l'ai dit, bordel!"

Dans l'interview exclusive qu'il avait accordée à Sport/Foot Magazine plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Alexander De Croo évoquait ce match où le public belge est passé par toutes les émotions.

À en juger par vos tweets lors de la dernière Coupe du monde en Russie, vous êtes supporter de l'équipe nationale.

ALEXANDER DE CROO : J'ai rarement été plus dingue après un but que lors de ce match contre le Japon, après le dernier pion de Chadli. Un véritable exemple de travail d'équipe, que j'adore voir : après deux sublimes passes de De Bruyne et Meunier, Lukaku a la présence d'esprit de laisser passer le ballon entre ses jambes, pour permettre à Chadli de marquer. La chaire de poule, ni plus, ni moins !

Mais mon amour pour les Diables remonte encore plus loin, depuis le Mondial au Mexique, en 1986. J'avais onze ans. Nous n'avions délibérément pas de télévision à la maison, mais mes grands-parents en possédaient une. J'aimais donc y rester, surtout pendant ce tournoi. Ensuite, j'ai pu veiller pour regarder les Diables rouges la nuit, jusqu'à la demi-finale contre l'Argentine de Maradona. Excepté le fait que c'était un footballeur de génie, je ne me souviens pas beaucoup de lui.

Avez-vous remarqué la popularité des Diables rouges lors de vos visites à l'étranger ?

DE CROO : Absolument. Lors de mes visites en Afrique, j'ai entendu les mêmes noms revenir : en particulier Kompany et Lukaku, mais aussi Hazard, De Bruyne... Il ne faut pas sous-estimer à quel point notre pays est désormais associé à cette génération. Nous devons profiter de ce succès, de cette harmonie aussi.

Feuille de match Buts : Haraguchi 48e, Inui 52e/Vertonghen 69e, Fellaini 74e, Chadli 94e Belgique : Courtois, Alderweireld, Kompany,Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco (Chadli), Mertens (Fellaini), Hazard, Lukaku Japon : Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagamoto, Shibasaki (Yamagushi), Hasebe, Haragushi (Honda), Kagawa, Inui, Osako Rostov Arena, Rostov-sur-le-Don 8e de finale Mondial 2018 2 juillet 2018

