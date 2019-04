"Cent millions de livres? Ce n'est pas assez cher pour Eden Hazard"

Eden Hazard a encore brillé lundi en Premier League. Le capitaine des Diables Rouges a réalisé un doublé, dont le premier but après un solo spectaculaire, lors de la victoire de Chelsea sur West Ham. De quoi relancer les rumeurs de transfert au Real Madrid. Le montant de 100 millions de livres (environ 116 millions d'euros) est évoqué. "Ce n'est pas assez cher", a répliqué l'entraîneur de Chelsea Maurizio Sarri.

"Dans ce marché, ce n'est pas assez cher", a expliqué Sarri. "Je ne sais pas combien ça coûterait pour le remplacer. On a vu les prix pratiqués lors des derniers mercatos... C'est vraiment difficile de remplacer Hazard par un nouveau joueur."

Sarri semble cependant pessimiste quant aux chances de conserver son N.10. "Je crois que je ne peux rien faire pour essayer de le retenir. Le club est d'accord avec moi. Si Eden veut connaître une nouvelle expérience, il sera vraiment difficile de le garder, je crois. On essaie de devenir l'une des meilleures équipes en Angleterre et donc en Europe. Mais je dois respecter sa décision."

"Hazard a joué un excellent match", a ajouté le coach italien. "C'était déjà le cas contre Brighton (3-0) le match précédent. Quand Hazard joue comme lors des deux derniers matchs, nous sommes chanceux de l'avoir car c'est très facile de gagner le match. Il est capable de faire la différence."

"Il s'en va à Madrid"

Hazard a également été interrogé sur son avenir. Les fans de West Ham ont notamment chanté "He's off to Madrid" ("Il s'en va à Madrid") pendant le match. "Ils ont tort", a souri Hazard. "En ce moment, je suis juste concentré sur Chelsea jusqu'au terme de la saison. Je veux terminer dans le top-quatre, jouer l'Europa League. Il nous reste encore beaucoup à faire, ensuite on verra."

Quant à son but, qu'il a marqué après avoir dribblé trois adversaires, "c'est quelque chose de spécial", s'est amusé le Diable Rouge. "J'ai pris le ballon, j'ai essayé d'aller de l'avant et dans la surface. C'est difficile pour le défenseur de me toucher, car ça peut être penalty. J'ai eu un peu de chance quand j'ai tiré, mais c'était un beau but. Je voulais juste tirer rapidement et quand j'ai vu le ballon au fond des filets, j'étais heureux. Je suis petit, quand je joue contre des grands gars, c'est difficile pour eux de changer de direction, alors que c'est une de mes qualités."