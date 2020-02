La 25e journée de la Jupiler Pro League pourrait bien constituer un tournant dans la course aux playoffs I. Avec en effet La Gantoise/Anderlecht (vendredi 20h30), Charleroi/Zulte Waregem (samedi 18h00), Standard/Club Bruges (dimanche 14h30) et Antwerp/Genk (dimanche 18h00) au programme, la journée pourrait rapprocher des clubs du précieux sésame ou à l'inverse réduire pratiquement à néant certains espoirs.

La journée s'ouvrira donc vendredi (20h30) par un choc entre La Gantoise et Anderlecht. Les Gantois (48 points) respirent la forme: quatre victoires consécutives, 10 buts inscrits en trois matchs joués en 2020 et une deuxième place désormais en solitaire, à 9 longueurs du leader brugeois. Anderlecht (9e, 33 points) continue sa course-poursuite pour arracher le dernier ticket des playoffs. Après deux victoires de rang, les Mauve et Blanc veulent aligner un troisième succès, ce qui serait une première cette saison.

Charleroi (5e, 41 points) peut repousser deux de ses poursuivants en quelques jours. Samedi, à 18h00, les Zèbres recevront Zulte Waregem (7e, 34 points). Trois jours plus tard, ils auront face à eux, toujours au Mambourg, Malines (8e, 34 points) en match d'alignement. Autant dire que les hommes de Karim Belhocine doivent signer deux victoires s'ils veulent se mettre à l'abri avant le sprint final. La réception de Zulte Waregem ne sera pas une partie de plaisir. Après quatre défaites consécutives, l'équipe de Francky Dury a retrouvé des couleurs contre Waasland-Beveren (5-0) et aura à coeur d'effacer la déception de l'élimination en Coupe, mercredi contre Bruges (1-2).

Malines rendra visite au Cercle Bruges samedi soir (20h00). Le penalty manqué par Hoggas en fin de match contre Eupen (défaite 1-0) a probablement ruiné les derniers espoirs de maintien brugeois. Le Cercle (11 points) compte en effet 9 points de retard sur Waasland-Beveren à six journées de la fin.

Saint-Trond/Eupen (20h00) et Mouscron/Ostende (20h30) figurent également au menu samedi soir.

Dimanche, le deuxième choc de la journée mettra aux prises le Standard (4e, 41 points) au Club Bruges (57 points). Les Liégeois ont grillé un joker à Courtrai (3-1) la semaine dernière. Ils conservent une avance confortable dans la course aux playoffs, mais doivent tout de même éviter de nouveaux faux pas, en particulier si Malines venait à battre Charleroi mardi.

A 18h00, place à un autre duel très attendu entre l'Anwterp (3e, 45 points) et Genk (6e, 37 points). Les deux équipes affichent un même bilan, 6 sur 9, depuis la reprise.

Waasland-Beveren (15e, 20 points) et Courtrai (12e, 26 points) termineront cette journée (20h30).

