Après la Jupiler Pro League, la plupart des championnats européens ont repris ou vont reprendre leurs droits. En guise de présentation de cette nouvelle saison, le guide des championnats européens de Sport/Foot Magazine sortira dans toutes les bonnes librairies ce vendredi.

En France, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas, la compétition a déjà repris le week-end passé. A partir de ce vendredi, le ballon roulera à nouveau sur les pelouses d'Italie et d'Espagne. Pour tout savoir sur le retour des championnats européens, Sport/Foot Magazine publiera ce vendredi son Guide européen, consacré à la saison internationale.

Tous les pays y seront mis en évidence, avec une fiche de présentation de tous les clubs, différentes informations utiles, surprenantes et amusantes ainsi que les différents calendriers. Pour chaque compétition, l'on parlera d'un joueur belge comme, par exemple, Sebastiaan Bornauw qui nous expliquera comment il compte réaliser un pas en avant sous le maillot de Wolfsburg. Vous retrouverez aussi une interview de Matz Sels qui s'est forgé une solide réputation du côté du Racing Strasbourg au cours des quatre dernières années. Nous serons bien évidemment attentifs au retour de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, ainsi que sur la volonté de retour au premier plan d'Eden Hazard au Real Madrid.

Nous tiendrons aussi à l'oeil les futures pépites du Royaume avec un reportage consacré à Roméo Lavia qui, en deux ans, est passé des U16 d'Anderlecht à la Premier League . Cet été, il a quitte Manchester City pour bénéficier de plus de temps de jeu à Southampton. Enfin, nous nous attarderons aussi sur le prometteur Johan Bakayoko qui pourrait bientôt devenir titulaire au PSV Eindhoven.

Le guide des championnats européens de Sport/Foot Magazine compte 132 pages épaisses et magnifiquement illustrées.

