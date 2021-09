Jean-François Lecomte, ex-gardien de Liège, Saint-Trond, Charleroi et La Louvière, a un descendant qui fait des flammes. Son fils Lilian, actuellement en rhéto, a été sacré champion de Belgique du triple saut en scolaires. Il a été repéré un peu par hasard.

Alors qu'il venait de stopper le foot, Roger Lespagnard l'a vu s'activer et lui a directement trouvé quelque chose. Il l'a pris dans son groupe et l'a façonné. L'entraîneur de Nafi Thiam avait vu juste puisqu'il y a maintenant ce titre, un an seulement après les début du gamin. Lilian s'est confié à SudPresse: "Roger était là pour la compétition. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'était pas sentimental. Mais je pense qu'il était fier de ce que j'avais fait. Il m'a dit que personne ne m'enlèverait jamais cette médaille. Et que je pouvais aller encore bien plus loin."

Jean-François Lecomte, ex-gardien de Liège, Saint-Trond, Charleroi et La Louvière, a un descendant qui fait des flammes. Son fils Lilian, actuellement en rhéto, a été sacré champion de Belgique du triple saut en scolaires. Il a été repéré un peu par hasard. Alors qu'il venait de stopper le foot, Roger Lespagnard l'a vu s'activer et lui a directement trouvé quelque chose. Il l'a pris dans son groupe et l'a façonné. L'entraîneur de Nafi Thiam avait vu juste puisqu'il y a maintenant ce titre, un an seulement après les début du gamin. Lilian s'est confié à SudPresse: "Roger était là pour la compétition. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'était pas sentimental. Mais je pense qu'il était fier de ce que j'avais fait. Il m'a dit que personne ne m'enlèverait jamais cette médaille. Et que je pouvais aller encore bien plus loin."