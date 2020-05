Les Rouches ont annoncé la résiliation des contrats de l'arrière droit et du buteur, devenus indésirables à Sclessin.

Le Standard a annoncé jeudi que le contrat avec le défenseur Luis Pedro Cavanda a été résilié d'un commun accord. L'ancien Diable Rouge n'a pas été intégré dans les plans du club liégeois depuis un certain temps et n'a pas disputé un seul match pour les Rouches cette saison.

Au cours de l'été 2017, l'arrière droit était revenu à Sclessin, le club où il a suivi une partie de sa formation, sous forme de prêt la première saison en provenance de Galatasaray et l'a définitivement transféré à l'été 2018. Au cours des deux dernières saisons, il a participé à soixante duels officiels pour le Standard, au cours desquels il a marqué deux buts et donné quatre passes décisives. A partir du début de 2019, il n'est apparu que sporadiquement. Son dernier duel sous la vareuse des Rouches date du 5 mai 2019.

Il avait ensuite été écarté du groupe, et devait s'entraîner à part, en la seule compagnie du Portugais Orlando Sa, livré au même sort et qui quitte également le Standard suite à un accord trouvé avec la direction pour mettre un terme à son contrat.

Arrivé libre du Maccabi Tel Aviv à la fin de l'été 2016, Orlando Sa s'est révélé un redoutable buteur au point d'attirer l'intérêt du club chinois de Henan Jianye qu'il a rejoint en février 2018 pour près de 5 millions d'euros avant de revenir à Sclessin en juillet de la même année. Il n'y a plus effectué que des apparitions sporadiques avant de souffrir d'une rupture du tendon d'Achille la saison dernière. Orlando Sa, 31 ans, a marqué 25 buts en 61 rencontres. de Jupiler Por League pour le compte du Standard.

