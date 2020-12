Notre numéro Spécial Noël est toujours dans les kiosques, et ce jusqu'à mardi prochain inclus. On vous rappelle le menu des fêtes, entre des interviewes de prestige, une histoire improbable sur fond de religion et un retour sur le Sporting de Charleroi des années 2000.

L'INTERVIEW : YANNICK CARRASCO

De retour en Liga après un intermède chinois tombé à pic, le Diable rouge se confie sur cette escapade, les Diables et sa réputation.

L'ANALYSE : ARNAUD BODART

Arrivé un peu "par hasard" entre les perches du Standard, Arnaud Bodart s'est rapidement imposé comme l'un des héros de Sclessin. Plusieurs anciens gardiens de l'année passent son profil au crible.

LES RACINES : THEO BONGONDA

On ne le sait pas forcément, mais le buteur de Genk a grandi et tapé ses premiers ballons à Charleroi. Retour dans le fief d'un potentiel futur Diable.

LA RENCONTRE : RAPHAEL HOLZHAUSER

À l'approche de Noël, l'Autrichien du Beerschot passe à table pour évoquer son parcours et confirme qu'il s'éclate au Beerschot. Avec bientôt un Soulier d'or dans la besace ?

LE SOUVENIR : CHARLEROI

Au début des années 2000, un certain Abbas Bayat faisait main basse sur le Sporting de Charleroi. Voyage dans le temps avec les héros de l'époque Jacky Mathijssen.

L'ENTRETIEN : IVAN LEKO

On s'est assis avec Ivan Leko pour évoquer son arrivée et surtout son projet à l'Antwerp. Interview 100% foot avec le coach croate.

LE TÊTE-À-TÊTE : TINE DE CAIGNY

Meilleure buteuse des qualifs pour l'EURO avec les Red Flames, en tête de Super League avec Anderlecht, l'attaquante mauve évoque son passé de médiane et chez les garçons.

LA BALADE : ARIËL JACOBS

Dans sa commune de Diegem, l'ancien entraîneur de La Louvière et Anderlecht s'ouvre comme rarement.

LA STORY : LE FOOTEUX DEVENU PRÊTRE

Après avoir connu l'argent, les bagnoles de collection et les mannequins, Philip Mulryne (ex-Manchester United) a décidé de tout plaquer pour devenir... curé. Récit.

LE DOCUMENT : SUR LES TRACES DE MARADONA

C'est sans doute l'une des plus mauvaises nouvelles footballistiques d'une année 2020 décidément bien pourrave : le décès de Diego Maradona. Cap sur Villa Fiorito, le bidonville de Buenos Aires qui vit grandir El D10S.

MAIS AUSSI: l'Union Saint-Gilloise, Alexander De Croo, le foot amateur, Lukas Nmecha.

PS : Chers lecteurs, votre Sport/Foot Magazine prend une semaine de repos. Il n'y aura donc pas de numéro le mercredi 23 décembre prochain. Nous serons de retour le 30 décembre. La rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes !

De retour en Liga après un intermède chinois tombé à pic, le Diable rouge se confie sur cette escapade, les Diables et sa réputation.Arrivé un peu "par hasard" entre les perches du Standard, Arnaud Bodart s'est rapidement imposé comme l'un des héros de Sclessin. Plusieurs anciens gardiens de l'année passent son profil au crible.On ne le sait pas forcément, mais le buteur de Genk a grandi et tapé ses premiers ballons à Charleroi. Retour dans le fief d'un potentiel futur Diable.À l'approche de Noël, l'Autrichien du Beerschot passe à table pour évoquer son parcours et confirme qu'il s'éclate au Beerschot. Avec bientôt un Soulier d'or dans la besace ?Au début des années 2000, un certain Abbas Bayat faisait main basse sur le Sporting de Charleroi. Voyage dans le temps avec les héros de l'époque Jacky Mathijssen.On s'est assis avec Ivan Leko pour évoquer son arrivée et surtout son projet à l'Antwerp. Interview 100% foot avec le coach croate.Meilleure buteuse des qualifs pour l'EURO avec les Red Flames, en tête de Super League avec Anderlecht, l'attaquante mauve évoque son passé de médiane et chez les garçons.Dans sa commune de Diegem, l'ancien entraîneur de La Louvière et Anderlecht s'ouvre comme rarement. Après avoir connu l'argent, les bagnoles de collection et les mannequins, Philip Mulryne (ex-Manchester United) a décidé de tout plaquer pour devenir... curé. Récit.C'est sans doute l'une des plus mauvaises nouvelles footballistiques d'une année 2020 décidément bien pourrave : le décès de Diego Maradona. Cap sur Villa Fiorito, le bidonville de Buenos Aires qui vit grandir El D10S.MAIS AUSSI: l'Union Saint-Gilloise, Alexander De Croo, le foot amateur, Lukas Nmecha.PS : Chers lecteurs, votre Sport/Foot Magazine prend une semaine de repos. Il n'y aura donc pas de numéro le mercredi 23 décembre prochain. Nous serons de retour le 30 décembre. La rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes !