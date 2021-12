Le Belge pourrait bénéficier des forfaits pour cause de covid de concurrents comme Bale, Rodrygo et Marco Asensio. Il sera évalué par le technicien italien après l'entraînement du jour, le duel contre Bilbao se déroulant ce mercredi.

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti va évaluer si Eden Hazard sera en mesure d'être titulaire mercredi soir lors du déplacement des Madrilènes à l'Athletic Bilbao, a assuré Ancelotti mardi en conférence de presse.

Hazard avait été titularisé dimanche dernier face à Cadix et avait joué les 90 minutes. Il s'agissait de la première titularisation du capitaine des Diables Rouges depuis le mois de septembre. Aligné sur le flanc droit en première période, il avait retrouvé un rôle plus axial en seconde période sans parvenir à faire la différence (0-0). Avec 90 minutes dans les jambes face à Cadix, Hazard pourrait être à nouveau titularisé mercredi à Bilbao. "Il a effectué du travail de récupération comme les autres lundi. Nous allons l'évaluer aujourd'hui (lisez mardi, ndlr.) après l'entraînement. Eden n'est pas un ailier qui joue le long de la ligne comme Vinicus peut l'être. Il préfère jouer sur le flanc gauche ou derrière l'attaquant. Ce que je veux, c'est qu'il soit à l'aise sur le terrain", a confié Ancelotti.

Le Real Madrid est actuellement touché par le coronavirus avec six cas positifs dont Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo et Marco Asensio, principal concurrent d'Eden Hazard dans le trio offensif madrilène.

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti va évaluer si Eden Hazard sera en mesure d'être titulaire mercredi soir lors du déplacement des Madrilènes à l'Athletic Bilbao, a assuré Ancelotti mardi en conférence de presse. Hazard avait été titularisé dimanche dernier face à Cadix et avait joué les 90 minutes. Il s'agissait de la première titularisation du capitaine des Diables Rouges depuis le mois de septembre. Aligné sur le flanc droit en première période, il avait retrouvé un rôle plus axial en seconde période sans parvenir à faire la différence (0-0). Avec 90 minutes dans les jambes face à Cadix, Hazard pourrait être à nouveau titularisé mercredi à Bilbao. "Il a effectué du travail de récupération comme les autres lundi. Nous allons l'évaluer aujourd'hui (lisez mardi, ndlr.) après l'entraînement. Eden n'est pas un ailier qui joue le long de la ligne comme Vinicus peut l'être. Il préfère jouer sur le flanc gauche ou derrière l'attaquant. Ce que je veux, c'est qu'il soit à l'aise sur le terrain", a confié Ancelotti. Le Real Madrid est actuellement touché par le coronavirus avec six cas positifs dont Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo et Marco Asensio, principal concurrent d'Eden Hazard dans le trio offensif madrilène.